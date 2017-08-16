Канделаки похвасталась фигурой в бикини
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Тина Канделаки - дама со стальной волей. Она не только активно занимается бизнесом и фитнесом. Но и не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе. И жертвы во имя красоты Тина приносит не зря.
Звезда опубликовала в Insta эффектный снимок, для которого позировала в изящном черном бикини. И невозможно не отметить, что на фото фигура у Тины просто блеск.
«Фото в купальниках - бич нашего времени. Так что простите и поймите. Ну как себя любимую не показать, особенно когда каждый день без килограмма дается в #Крым с трудом. Очень вкусные фрукты, рыба, мороженое. Знатоки, нужна ваша помощь. Как питаться так, чтобы похудеть!? Сливы невероятные, за раз, под хорошую книгу, килограмм уходит незаметно. Я еле держусь... не пью, даже на отдыхе», - сообщила Канделаки.
Кстати, недавно появились слухи о беременности 41-летней знаменитости. Но судя по снимку, пока расширять семью Тина не намерена.
Напомним, Канделаки воспитывает 15-летнего сына и 17-летнюю дочь. Три года назад звезда сочеталась браком с директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям корпорации «Ростех» Василием Бровко. Слухи о беременности Тины уже не раз появлялись в Сети, но обычно знаменитость над подобными сплетнями посмеивается.
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Обсуждение 4
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ОльгаУже надоела своим притворством о похудении, лет 15 как все "с трудом удерживает вес". Сама все давно знает, все процедуры ей доступны. Раздражают такие тетки, типа съела ползернышка и Ее разнесло, ну так не жри вообще.
16.08.17 20:15
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KoshkaНу фигура довольно обычная, ничего сверх нет. Так что можно все, вопрос о количестве. Да, сливы там - объедение.
16.08.17 19:09
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Marana VilniusОт килограмма слив вряд ли поправишься (скорее - наоборот), если только его на заесть чем-то более солидным.
16.08.17 18:45