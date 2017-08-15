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Том Круз сломал ногу


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Он нередко отказывается от каскадеров. Том Круз (Tom Cruise) обожает самостоятельно проделывать опасные трюки и не скрывает этого. Пару лет назад на съемках пятой ленты «Миссия: невыполнима» актер висел на крыле движущегося самолета. А на днях Том прыгал между зданиями. И, к сожалению, неудачно.

 
 
 

55-летний Круз получил достаточно серьезную травму - во время съемок сломаны две кости голеностопного сустава. В Сети уже появилось соответствующее видео.

По сценарию Том прыгал со строительных лесов на крышу близлежащего здания, но не совсем верно рассчитал траекторию прыжка. Круз не просто не долетел, но и получил сильный удар. После он самостоятельно поднялся на крышу с помощью страховочных тросов, но затем понял, что серьезно повредил ногу. Покидал актер площадку под контролем медиков.

По данным прессы, съемки предполагается отложить на четыре месяца. Фильм «Миссия: невыполнима 6» планировалось представить в конце июля 2018 года.

Ранее продюсер франшизы пояснял, что Круз почти всегда выполняет опасные трюки сам. «Он считает, что при современных спецэффектах публика всегда поймет, когда это актер на фоне зеленого экрана, а когда все происходит вживую. Напряжение из-за реальной опасности трюка заставляет аудиторию сопереживать Итану Ханту».

Ранее мы писали:

Том Круз стал суперменом на съемках картины «Миссия невыполнима-5». Актер лично выполнял опасные трюки. 

Том Круз пропустил свадьбу дочери. Изабелла Круз не стала приглашать родителей на свадьбу. 

Том Круз - будущий спаситель. В актере разглядели Мессию. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 15.08.2017 Теги: Том Круз

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