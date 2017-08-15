 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дуров призывает позировать топлес


0 0

Павел Дуров сегодня сильно удивил своих подписчиков в Instagram. Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram анонсировал своеобразный флешмоб. Павел опубликовал свой снимок топлес и призвал пользователей соцсетей поступать так же.

 

Публикация от Pavel Durov (@durov)

 

Дуров предлагает последовать примеру Владимира Путина. «Моему инстаграму пришлось сделать важный шаг, чтобы постараться не отстать в игре с высоким уровнем конкуренции со стороны фотографий мистера Путина без майки. Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или будешь забыт)», - прокомментировал Дуров свой снимок.

Павел напомнил два правила от Путина — никакого фотошопа и никакого пампинга. «Или ты не "альфа"», — подчеркнул Дуров. За четырнадцать часов после публикации пост набрал более 37 тысяч лайков. На данный момент во флешмобе приняло участие более 600 пользователей.

Не обошлось и без язвительных шуток в адрес Павла: «Что, так и не смирился с микроблогом вместо стены?», «Дуров, твоя жизнь похожа на кинофильм Духless», «Это подарок пользователям телеграма на годовщину», «Надеюсь, он помнит, что Путин его в два с лишним раза старше :) Оба хороши!»

Ранее мы писали:

Ферги блеснула телом для Calvin Klein. Звезда рекламирует белье.  

Шэрон Стоун показала отличную форму. Актрисе удается сохранять хорошую фигуру и озорной блеск в глазах. 

Тина Канделаки против дряхлых мышц. По мнению звезды, вялые мышцы «способны изуродовать любой идеальный божий замысел». 



0 Не нравится 0 Нравится 15.08.2017 Теги: Павел Дуров

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору