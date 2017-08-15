Дуров призывает позировать топлес

Павел Дуров сегодня сильно удивил своих подписчиков в Instagram. Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram анонсировал своеобразный флешмоб. Павел опубликовал свой снимок топлес и призвал пользователей соцсетей поступать так же.

Публикация от Pavel Durov (@durov) Авг 14 2017 в 12:52 PDT

Дуров предлагает последовать примеру Владимира Путина. «Моему инстаграму пришлось сделать важный шаг, чтобы постараться не отстать в игре с высоким уровнем конкуренции со стороны фотографий мистера Путина без майки. Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или будешь забыт)», - прокомментировал Дуров свой снимок.

Павел напомнил два правила от Путина — никакого фотошопа и никакого пампинга. «Или ты не "альфа"», — подчеркнул Дуров. За четырнадцать часов после публикации пост набрал более 37 тысяч лайков. На данный момент во флешмобе приняло участие более 600 пользователей.

Не обошлось и без язвительных шуток в адрес Павла: «Что, так и не смирился с микроблогом вместо стены?», «Дуров, твоя жизнь похожа на кинофильм Духless», «Это подарок пользователям телеграма на годовщину», «Надеюсь, он помнит, что Путин его в два с лишним раза старше :) Оба хороши!»

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