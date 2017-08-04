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Волочкова показала особый шпагат


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За эту неделю сразу несколько известных дам продемонстрировали эффектный шпагат. Но Анастасия Волочкова просто так отказываться от титула королевы шпагатов не намерена. Балерина опубликовала очередной снимок, спровоцировавший бурные обсуждения.

На снимке Анастасия запечатлена позирующей в бикини на яхте. «Самый лучший шпагат всегда получается в Крыму, - сообщила звезда. - Грациозный и стройный. Пробуйте повторить. Только аккуратнее, чтобы не упасть с яхты в воду...Улетаю в Грецию вновь после концертов в Крыму. Отпишитесь от меня на время моего отдыха те, кто не может пережить моих фото с пляжа. Сама улыбаюсь и понимаю, что фото моего шпагата вызовут больше ажиотажа, чем мои фото с детьми с концертов. Могу поспорить».

Артистка попросила хейтеров не падать от зависти и на всякий случай уточнила, что она влюблена. «Сердечки тут могут ставить немногие... А мое сердечко бьется от любви к любимому человеку. Ему все нравится. Простите. Я на отдыхе, и чувство юмора зашкаливает. Я заслужила».

Реакция публики была ожидаемой. Некоторые отметили хорошую форму балерины, другие заметили, что пора бы уже быть поскромнее. «Нескладная... одна растяжка и осталась», «Зачем это делать в таком виде? Почему нельзя шпагат показать в культурной форме, а не с вывернутой промежностью фактически голой женщины, которая мать и которой 5-й десяток...», «Вот зачем настолько противные фото выставлять. Довольно».

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1 Не нравится 1 Нравится 04.08.2017 Теги: анастасия волочкова

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