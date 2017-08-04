Волочкова показала особый шпагат
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За эту неделю сразу несколько известных дам продемонстрировали эффектный шпагат. Но Анастасия Волочкова просто так отказываться от титула королевы шпагатов не намерена. Балерина опубликовала очередной снимок, спровоцировавший бурные обсуждения.
На снимке Анастасия запечатлена позирующей в бикини на яхте. «Самый лучший шпагат всегда получается в Крыму, - сообщила звезда. - Грациозный и стройный. Пробуйте повторить. Только аккуратнее, чтобы не упасть с яхты в воду...Улетаю в Грецию вновь после концертов в Крыму. Отпишитесь от меня на время моего отдыха те, кто не может пережить моих фото с пляжа. Сама улыбаюсь и понимаю, что фото моего шпагата вызовут больше ажиотажа, чем мои фото с детьми с концертов. Могу поспорить».
Артистка попросила хейтеров не падать от зависти и на всякий случай уточнила, что она влюблена. «Сердечки тут могут ставить немногие... А мое сердечко бьется от любви к любимому человеку. Ему все нравится. Простите. Я на отдыхе, и чувство юмора зашкаливает. Я заслужила».
Реакция публики была ожидаемой. Некоторые отметили хорошую форму балерины, другие заметили, что пора бы уже быть поскромнее. «Нескладная... одна растяжка и осталась», «Зачем это делать в таком виде? Почему нельзя шпагат показать в культурной форме, а не с вывернутой промежностью фактически голой женщины, которая мать и которой 5-й десяток...», «Вот зачем настолько противные фото выставлять. Довольно».
Ранее мы писали:
Хмельницкая поразила гибкостью. Еще одна конкурентка Анастасии Волочковой.
Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
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Обсуждение 14
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ксюстранная балерина..Отличное тело.Все Нет ни вкуса , ни элегантности. Много блесток, растопырок, зализанных волос и каких то скандалов...Женщина - еху. И вдруг балерина. Ни одной яркой роли.А все балеты станцевала. Что это за пародия на балет?
05.08.17 16:09
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РаяЧто то она в ее процессе оголения приостановилась...Странно , что в купальник старушка. Вперед надо идти.Долой лифчик и трусы.
05.08.17 14:23
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Круто!!!Во даёт!!!!!
05.08.17 12:14
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/lavita
05.08.17 10:03
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ОльгаНе даёт покоя слава Штурм с ее деланными сисями) ждём ответ с ню фотками
05.08.17 09:26
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Транс :) А была ведь красотка, эх.
05.08.17 06:21
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ЯТакое впечатление, что кол в заднице. Уж простите мой французский
05.08.17 03:09
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ПрелестьТело в идеальном состоянии. Большой респект.
04.08.17 21:00
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СимаКстати, этот шпагат куда эстетичнее предыдущих. Трусы купальные как всегда стремные. Настя похудела?
04.08.17 19:57
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ГалинаНевероятное чудо света!
04.08.17 18:04