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Лоза приравнял Мэрилина Мэнсона к отребью


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Рок-певец Мэрилин Мэнсон на днях провел концерт в Киеве. И не обошлось без провокации. Во время выступления артист нелестно высказался о Москве. Российский шоу-биз теперь негодует.

Одним из первых возмутился Иосиф Пригожин. По мнению продюсера, оскорбительно говоря о Москве, Мэнсон говорит обидное «и о всех нас». «Из-за таких, как он, профессия музыканта превращается во вторую древнюю, как это ни грустно. Если действительно он это сказал, то он просто подонок, клоун разукрашенный, и пусть он там лижет, где хочет. Москва — это Россия, это огромная великая держава, у которой есть великие писатели, музыканты, актеры, режиссеры», — возмущается Пригожин.

Юрий Лоза тоже разозлился. И предложил в будущем не пускать рокера с концертами в Россию.

«Он успел снять здесь денег, а потом оттуда на Россию крякает. Наверно, он думает, что сюда больше не приедет. Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. Своих артистов навалом. Русофобов пускать нельзя», — рассуждает музыкант в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, Юрий Эдуардович регулярно комментирует деятельность коллег. И, как правило, высказывается довольно жестко.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.08.2017 Теги: Юрий Лоза

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Обсуждение 4  

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    		 05.08.17 10:03
         
    0
         
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  • Сима
    Не люблю такую проститу... в шоу-бизнесе или пусть глубже тему изучают или поют без разговоров о политике. Я про Менсона
    		04.08.17 20:11
         
    2
         
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  • Koshka
    Пусть вообще один Лоза поет. Тогда он будет доволен.
    		 04.08.17 19:32
         
    1
         
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  • Ах
    "Если действительно он так сказал" - записей концерта и конкретно высказывания в Интернете до дьявола. Уж раз взялся комментировать, посмотрел бы, а то болобольство получается.
    		 04.08.17 19:08
         
    1
         
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