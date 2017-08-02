Кафельникова - принцесса хайпа

Ее подозревали в анорексии и злоупотреблении наркотиками. Обвиняли в хамстве и неблагодарности. Но Алеся Кафельникова предпочитает не обращать внимания на негатив и критику. Девушка старательно строит карьеру и теперь пытается стать актрисой.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Авг 1 2017 в 4:02 PDT

Накануне Алеся опубликовала довольно смелый снимок. На фото юная модель запечатлена в свадебном наряде. Причем на платье следы крови. «Невеста в крови у Спаса на крови», - сообщила девушка.

Нет, переживать за Алесю не надо. Как выяснилось, Кафельникова со следами крови снималась в одной из сцен экспериментальной картины «Хайпу быть».

Несколько дней назад сообщалось, что картина станет первой российской лентой, снятой на iPhone. Режиссером выступает петербуржец Георгий Поротов. В центре сюжета - история блогеров, увлеченных съемкой своей жизни на мобильные телефоны. Слоган картины: «Он, она и хайп».

«Договор с крупным кинопрокатчиком у нас есть, а съемка на телефон является режиссерским решением. Что касается Алеси, это ее первая роль в полнометражном кино, она чувствует себя прекрасно. Насколько я знаю, проблем со здоровьем у нее нет», — цитирует Поротова Lenta.ru.

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Алеся Кафельникова жалуется на трудности. Девушка упорно строит модельную карьеру.