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Кафельникова - принцесса хайпа


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Ее подозревали в анорексии и злоупотреблении наркотиками. Обвиняли в хамстве и неблагодарности. Но Алеся Кафельникова предпочитает не обращать внимания на негатив и критику. Девушка старательно строит карьеру и теперь пытается стать актрисой.

 

Накануне Алеся опубликовала довольно смелый снимок. На фото юная модель запечатлена в свадебном наряде. Причем на платье следы крови. «Невеста в крови у Спаса на крови», - сообщила девушка.

Нет, переживать за Алесю не надо. Как выяснилось, Кафельникова со следами крови снималась в одной из сцен экспериментальной картины «Хайпу быть».

Несколько дней назад сообщалось, что картина станет первой российской лентой, снятой на iPhone. Режиссером выступает петербуржец Георгий Поротов. В центре сюжета - история блогеров, увлеченных съемкой своей жизни на мобильные телефоны. Слоган картины: «Он, она и хайп».

«Договор с крупным кинопрокатчиком у нас есть, а съемка на телефон является режиссерским решением. Что касается Алеси, это ее первая роль в полнометражном кино, она чувствует себя прекрасно. Насколько я знаю, проблем со здоровьем у нее нет», — цитирует Поротова Lenta.ru.

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0 Не нравится 0 Нравится 02.08.2017 Теги: Алеся Кафельникова

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