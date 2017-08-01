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Маликова стала студенткой МГИМО


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Дочь Дмитрия Маликова можно поздравить. Стефания отказалась от модельной карьеры и поступила в МГИМО. Как пишет девушка, только сейчас она понимает, что стала студенткой.

«Я окончательно осознала, что поступила в университет! — написала она. - Я невероятно счастлива, что великие психологические мучения и огромные умственные старания не прошли даром! Безмерно благодарна всем учителям, которые прошли со мной этот сложный путь. Знаю, что некоторые из них меня тут читают, и это очень умиляет. Спасибо за поддержку близким людям. Без них бы я не справилась. Никогда!» - пишет в Insta Стефания.

Маликова добавила, что особенно сложным для нее оказался экзамен по литературе. «Хочу посоветовать будущим одиннадцатиклассникам делать выбор осознанно и не выбирать литературу для сдачи ЕГЭ. Сложно, очень. А еще хочу сказать, что шанс выбирает подготовленные мозги. Мечта - цель - план - действие - результат! Без первых четырех пунктов 5-й не сработает. Мечты имеют свойство сбываться только в одном случае: если ты делаешь что-то ради этого. В этом я уверена на все 100».

Пост девушки спровоцировал дискуссию. Многие заметили, что баллы у девушки низкие (родной язык - 91 балл, иностранный - 73 балла, литература - 69 баллов).

Ранее мы писали:

Дочь Дмитрия Маликова дебютировала в качестве модели. Девочка стала лицом линии ChapurinforBarbie. 

Александр Васильев восторгается Стефанией Маликовой. По мнению профи, все предпосылки к удачной карьере в шоу-бизнесе у девушки налицо. 

Стефания Маликова стала звездой американского Vogue. Девушка активно делает карьеру в модельном бизнесе.


1 Не нравится 1 Нравится 01.08.2017 Теги: Стефания Маликова

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