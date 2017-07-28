Седокова высказалась о сексуальности

Анна Седокова знает, как устроить провокацию. И регулярно своими знаниями пользуется. Недавно артистка выпустила клип на песню «Увлечение» и запустила флешмоб #ТакВлажноМеждуНами. Но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

На днях британское издание The Daily Mail написало о новой работе Анны довольно резко: «Украинская артистка Анна Седокова выпустила клип "Так влажно между нами", в котором модель Гайана Багдасарян танцует в нижнем белье. Пикантный ролик сравнили с порно».

Анна в легком шоке. «Я даже не подозревала, что будет такой ажиотаж, и тем более не ожидала такой реакции от британской прессы. Мне кажется, что наши женщины всегда были самыми красивыми и сексуальными. Конкурс только начался, и я думаю, что нам предстоит увидеть еще много интересного, но я рада, что флешмоб вызвал такой интерес. Для меня самой это удивительная новость», — заявила артистка изданию Woman.

Кстати, на днях Седокова анонсировала выпуск нового альбома. Напомним, в апреле Анна стала трижды мамой. Клип на композицию «Увлечение», представленный в начале июля, стал ее первой работой после родов.

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