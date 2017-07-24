Мария Голубкина пошутила о свадьбе
0 0
Она снова сделала это. И розыгрыш удался. Почти два месяца Мария Голубкина обсуждала свою свадьбу с Борисом Ливановым. Но теперь подозрения подтвердились - Мария и Борис решили подшутить над публикой.
О скором «бракосочетании» Мария объявила в середине июня на одном из телешоу. «Я для себя решила уже давно, что полюбить никого не смогу. В моем сердце нет места даже для хомячка, там все занято. И вот встречается человек, с которым мы говорим на одном языке», - говорила актриса.
Голубкина и Ливанов увлеченно рассказывали журналистам о своих отношениях, о планируемом венчании. По словам Ливанова, они с Марией обязательно станут супругами перед Богом. «Свадьба может быть и через месяц, и через год. Смотря что еще скажет мой духовник – отец Владимир. Боря – нерелигиозный человек. Но теперь ему деваться некуда, будет воцерковляться. А иначе обращу наши матримониальные планы в шутку, если не будет делать так, как я хочу», - рассуждала Мария.
Но на днях шоу закончилось. В блоге Бориса появилось сообщение с прозрачным намеком: «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость, и шалость удалась, счастливо оставаться, милая Маша... Эй, а было весело, если честно!»
Однако Голубкина на расспросы ответила неоднозначно. На вопрос журналиста «Комсомольской правды», были ли отношения шуткой, Мария сказала: «Нет, я не шутила, а он шутил. Двояко. Бывает».
Ранее мы писали:
Мария Голубкина рассказала о свадьбе-шутке. Актриса произвела фурор, появившись на красной дорожке ММКФ в свадебном наряде.
Максаковой предсказывают скорое замужество. Певице не грозит долгое одиночество.
Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность.
Читайте также
Обсуждение 3
-
ксюУ нее совсем нет чувства юмора а так ведь просто животик рвет, что бы спешить публику...И никто из друзей ведь не сказал ей , что не ее это дело шутки шутить.Каждая шутка еще более странная чем предыдущая....Но бывшая жена Ливанова успела его облить грязью во время этой шутки со всех сторон...Эх уж эта шутник..бестолковая....
25.07.17 08:04
-
Глубокоуважаемый шкафОй, как смешно пошутила воцерковленная Голубкина! Ай да шутка, я сначала упала от шока, а потом так хохотался!! Да кому ты нужна, недодочка Миронова, брошенная и уязвленная жена, никому не интересная личность?
25.07.17 04:41