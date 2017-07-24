Мария Голубкина пошутила о свадьбе

Она снова сделала это. И розыгрыш удался. Почти два месяца Мария Голубкина обсуждала свою свадьбу с Борисом Ливановым. Но теперь подозрения подтвердились - Мария и Борис решили подшутить над публикой.

О скором «бракосочетании» Мария объявила в середине июня на одном из телешоу. «Я для себя решила уже давно, что полюбить никого не смогу. В моем сердце нет места даже для хомячка, там все занято. И вот встречается человек, с которым мы говорим на одном языке», - говорила актриса.

Голубкина и Ливанов увлеченно рассказывали журналистам о своих отношениях, о планируемом венчании. По словам Ливанова, они с Марией обязательно станут супругами перед Богом. «Свадьба может быть и через месяц, и через год. Смотря что еще скажет мой духовник – отец Владимир. Боря – нерелигиозный человек. Но теперь ему деваться некуда, будет воцерковляться. А иначе обращу наши матримониальные планы в шутку, если не будет делать так, как я хочу», - рассуждала Мария.

Но на днях шоу закончилось. В блоге Бориса появилось сообщение с прозрачным намеком: «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость, и шалость удалась, счастливо оставаться, милая Маша... Эй, а было весело, если честно!»

Однако Голубкина на расспросы ответила неоднозначно. На вопрос журналиста «Комсомольской правды», были ли отношения шуткой, Мария сказала: «Нет, я не шутила, а он шутил. Двояко. Бывает».

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