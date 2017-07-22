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Алена Водонаева снова выходит замуж


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Алена Водонаева теперь невеста. И это официально. Звезда Insta обычно не любит обсуждать личную жизнь, но сейчас все серьезно. Алена получила предложение руки и сердца и ответила согласием.

У Водонаевой роман с известным музыкантом Алексеем Косинусом. Они познакомились несколько лет назад, но только недавно у молодых людей вспыхнули чувства. И чувства очень сильные.

«Хотите выйти замуж за мужчину вашей мечты? Спросите меня как! Я умею загадывать желания. Сильно. И всегда жду, когда они исполнятся, не проявляя при этом инициативу. Просто сильно хочу. Прошло четыре года, как он мне очень нравился. Прошло полтора месяца, как мы были вместе и он сделал мне предложение 18062017. Есть вопросы?» - пишет Алена в соцсетях.

Напомним, ранее Водонаева состояла в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. У бывших супругов растет сын Богдан. Пару лет ведущая говорила, что не думает о втором замужестве. «У меня есть мужчина, которому я готовлю завтраки, – это мой сын. Чтобы еще один был? Старше моего Богдана на 30 лет? Нет, нет, нет! Я не хочу! Мне так безумно нравится свобода, мне так нравится жить одной, делать все, что я хочу! Я сама себе зарабатываю, сама трачу. Ни перед кем не отчитываюсь за свои действия. Мне очень хорошо, замуж – точно нет. Мне не нужны мужчины».

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0 Не нравится 0 Нравится 22.07.2017 Теги: Алена Водонаева

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