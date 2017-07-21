Наталья Штурм снялась топлес

Звезде 90-х, певице Наталье Штурм, похоже, не дают покоя слава Моники Беллуччи и провокации Алены Апиной. Артистка решила показать зрелую красоту. Она опубликовала в соцсетях фото, на которых запечатлена топлес. Разумеется, поклонники поспешили высказать свои мнения.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 20 2017 в 12:08 PDT

Наталья сейчас отдыхает в Болгарии и активно делится снимками с пляжа. Вчера звезда опубликовала фото и видео, на которых запечатлена плавающей топлес. «Как я люблю воду... Когда она ласкает кожу и тихо плещется рядом...» - пишет певица.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 20 2017 в 12:28 PDT

Подписчики тем временем просят Штурм не увлекаться откровенными фото и не уподобляться Волочковой. «Наталья, вы мне напоминаете Волочкову... Не разочаровывайте! Лучше петь...», «Дешево и непристойно, тем более в вашем почтенном возрасте», «Если бы грудь была натуральной, то, конечно, ею можно и нужно хвастать... а так... Сделанная у всех хорошо смотрится», «Когда человеку больше нечего показать/сказать - выходят на сцену си-си. К 50 надо, конечно, "наращивать" то, чем можно поделиться, то, что будет интересно. А си-си - 300 тысяч, и ты как все провинциальные девки в "Инсте"!»

Кстати, 28 июня Наталья отметила 51-летие. Но судя по снимкам, певица вовсе не думает о пенсии.

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