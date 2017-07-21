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Лоза обвинил солиста Linkin Park в предательстве


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Внезапная смерть вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона обсуждается во всех СМИ. И российский артист Юрий Лоза не остался в стороне. Музыкант, в последнее время известный резкими выпадами в адрес коллег, назвал рокера «предателем».

Тело Честера Беннингтона было обнаружено вчера утром. По версии полиции, артист покончил жизнь самоубийством. Известно, что музыкант пытался справиться с пристрастием к алкоголю и наркотикам, но, похоже, так и не смог побороть аддикцию.

Юрий Лоза же полагает, что Честер был слишком эгоистичен и просто не хотел пользоваться возможностями современной медицины. «Он имел возможность подключить любую медицину, любые услуги — и не справился. Он думал в этот момент только о себе, о своих тараканах, о своих проблемах, он совершенно не думал о поклонниках, ему было все равно на всех. В этот момент он предал своих поклонников», — заявил музыкант российским изданиям.

Тем временем музыканты Linkin Park пока не планируют отменять ранее запланированное турне группы. Предполагается, что гастроли коллектива стартуют 27 июля в Мансфилде, США, и завершатся осенью в Японии.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 21.07.2017 Теги: Юрий Лоза

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Обсуждение 3  

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  • домино
    Лоза - всеми забытый певец. В последнее время оттягивается за счёт других. Кто бы о нём вспомнил, если бы не грязные и пошлые инсинуации в адрес любимых и знаменитых. Есть хорошее высказывание: "Можно не обращать внимание на мнение тех людей, которых не уважаешь". Абсолютно верно!
    		 22.07.17 10:21
         
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  • 5sby5yqbvgla
    Давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно --- http://tok.pw/lavita
    		 22.07.17 09:23
         
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  • Koshka
    Лоза - профессор кислых щей и в каждой бочке затычка. Откуда он знает, какая боль была у другого человека?
    		21.07.17 20:13
         
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