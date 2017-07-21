Лоза обвинил солиста Linkin Park в предательстве

Внезапная смерть вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона обсуждается во всех СМИ. И российский артист Юрий Лоза не остался в стороне. Музыкант, в последнее время известный резкими выпадами в адрес коллег, назвал рокера «предателем».

Тело Честера Беннингтона было обнаружено вчера утром. По версии полиции, артист покончил жизнь самоубийством. Известно, что музыкант пытался справиться с пристрастием к алкоголю и наркотикам, но, похоже, так и не смог побороть аддикцию.

Юрий Лоза же полагает, что Честер был слишком эгоистичен и просто не хотел пользоваться возможностями современной медицины. «Он имел возможность подключить любую медицину, любые услуги — и не справился. Он думал в этот момент только о себе, о своих тараканах, о своих проблемах, он совершенно не думал о поклонниках, ему было все равно на всех. В этот момент он предал своих поклонников», — заявил музыкант российским изданиям.

Тем временем музыканты Linkin Park пока не планируют отменять ранее запланированное турне группы. Предполагается, что гастроли коллектива стартуют 27 июля в Мансфилде, США, и завершатся осенью в Японии.

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Источник фото: Globallookpress.com