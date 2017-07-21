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Ким Кардашян продемонстри­ровала бюст


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Новая бомба от Ким Кардашян (Kim Kardashian). Звезда вышла на прогулку в очередном смелом наряде. Казалось бы, Ким уже нечем нас удивить. Но стоит отдать должное звезде - фантазия у девушки отнюдь не бедная.

 

Публикация от 🍋🍑 (@beydashlife)

Вчера Ким была замечена в сетчатых брюках и «рваном» сетчатом топе. Причем топ совершенно не прикрывал роскошную грудь звезды, а, скорее, самым выгодным образом ее подчеркивал. В таком наряде Кардашян отправилась на ужин с супругом Канье Уэстом (Kanye West) в один из ресторанов Беверли-Хиллз. Посетители ресторана, должно быть, испытали целую гамму чувств при появлении звездной пары.

 

Публикация от 🍋🍑 (@beydashlife)

 

Кстати, сейчас Ким озабочена не только выбором суперпровокационных нарядов. По слухам, звезда ведет переговоры с женщиной, которая выступит суррогатной матерью третьего ребенка знаменитости. По некоторым данным, во время беременности женщина будет получать $4500 ежемесячно. А если окажется, что беременна двойней или тройней, то за каждого «дополнительного» малыша предусмотрена премия в пять тысяч долларов. Напомним, самой Кардашян по состоянию здоровья рожать не рекомендуется.

Ранее мы писали:

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок. 

Хлои Кардашян тренируется как атлет. Звезда запустила собственное шоу.


0 Не нравится 0 Нравится 21.07.2017 Теги: Ким Кардашян

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