Ким Кардашян продемонстрировала бюст
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Новая бомба от Ким Кардашян (Kim Kardashian). Звезда вышла на прогулку в очередном смелом наряде. Казалось бы, Ким уже нечем нас удивить. Но стоит отдать должное звезде - фантазия у девушки отнюдь не бедная.
Вчера Ким была замечена в сетчатых брюках и «рваном» сетчатом топе. Причем топ совершенно не прикрывал роскошную грудь звезды, а, скорее, самым выгодным образом ее подчеркивал. В таком наряде Кардашян отправилась на ужин с супругом Канье Уэстом (Kanye West) в один из ресторанов Беверли-Хиллз. Посетители ресторана, должно быть, испытали целую гамму чувств при появлении звездной пары.
Кстати, сейчас Ким озабочена не только выбором суперпровокационных нарядов. По слухам, звезда ведет переговоры с женщиной, которая выступит суррогатной матерью третьего ребенка знаменитости. По некоторым данным, во время беременности женщина будет получать $4500 ежемесячно. А если окажется, что беременна двойней или тройней, то за каждого «дополнительного» малыша предусмотрена премия в пять тысяч долларов. Напомним, самой Кардашян по состоянию здоровья рожать не рекомендуется.
Ранее мы писали:
Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.
Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок.Хлои Кардашян тренируется как атлет. Звезда запустила собственное шоу.
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Обсуждение 5
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Давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно --- http://tok.pw/lavita
22.07.17 09:26
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НраПриколистка,а лицо такое невозмутимое))
22.07.17 00:35
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Micha PiterПошла бы просто голой - реклама так реклама!:))))
21.07.17 22:28
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АгаЕй реклама , нужна какая нищенка?)
21.07.17 14:52
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ФУу, какая страшная, специально нищенкой нарядилась что ли? У нас такая же бомжиха ходила по рынку, подаяние просила, но у нее грудь даже поприличнее была... У нас так все бомжихи модницами станут)))
21.07.17 11:51