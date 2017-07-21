Полина Гагарина представила драму

Полина Гагарина спешит порадовать нас новой работой. Артистка представила клип на песню «Драмы больше нет». И видео получилось не просто интересным. Режиссер и певица грамотно продумали интригу, так что концовка непредсказуема.

В основе сюжета - история расставания влюбленной пары. Сама Полина играет главную героиню, которая не совсем такая, какой кажется на первый взгляд. «Мы рассказали настоящую жизненную историю с необычным финалом — красивым и очень выразительным. Меня очень тронули и песня, и клип. Хочется, чтобы было как можно больше красивых и непременно счастливых историй», - рассказывает исполнительница о новой работе.

Новый клип стал первым видео Гагариной после родов дочери. И как написала артистка в соцсетях, работа прошла на ура. «"Драмы больше нет" - это 20 часов на съемочной площадке, и это мой личный рекорд! Спасибо команде мечты за профессионализм, терпение, любовь и фантастический результат!»

Режиссером выступил Леонид Колосовский, компанию Гагариной на съемках составил Сергей Крапива. Поклонникам видео понравилось, и многие отметили, что артистка смотрится очень органично.

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Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику.