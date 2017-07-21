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Полина Гагарина представила драму


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Полина Гагарина спешит порадовать нас новой работой. Артистка представила клип на песню «Драмы больше нет». И видео получилось не просто интересным. Режиссер и певица грамотно продумали интригу, так что концовка непредсказуема.

В основе сюжета - история расставания влюбленной пары. Сама Полина играет главную героиню, которая не совсем такая, какой кажется на первый взгляд. «Мы рассказали настоящую жизненную историю с необычным финалом — красивым и очень выразительным. Меня очень тронули и песня, и клип. Хочется, чтобы было как можно больше красивых и непременно счастливых историй», - рассказывает исполнительница о новой работе.

Новый клип стал первым видео Гагариной после родов дочери. И как написала артистка в соцсетях, работа прошла на ура. «"Драмы больше нет" - это 20 часов на съемочной площадке, и это мой личный рекорд! Спасибо команде мечты за профессионализм, терпение, любовь и фантастический результат!»

Режиссером выступил Леонид Колосовский, компанию Гагариной на съемках составил Сергей Крапива. Поклонникам видео понравилось, и многие отметили, что артистка смотрится очень органично.

Ранее мы писали:

Гагарина представила теплый клип. Видео на песню «Стану солнцем».

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду». 

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику. 



0 Не нравится 0 Нравится 21.07.2017 Теги: Полина Гагарина

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Обсуждение 1  

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    Давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно --- http://tok.pw/lavita
    		 22.07.17 09:23
         
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