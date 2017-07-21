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Константин Эрнст тайно женился


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Генеральный директор Первого канала сменил свой семейный статус. Это официально. 56-летний Константин Эрнст сочетался браком с моделью Софьей Заикой. По данным прессы, свадьба была проведена без лишней помпы.

Константин Львович в отношениях с красавицей из Санкт-Петербурга уже четыре года. У пары растут две дочери.

Роман развивался не слишком бурно, но в то же время и не вяло. «Дочь питерского банкира и экс-сотрудница модного дома Ulyana Sergeenko Софья Заика с понятной готовностью сменила нескучные вечеринки в «Симаче» и смелые фотосеты на культурные рауты и робкие, еле слышные суждения из-за плеча телевизионного титана», - писал о паре колумнист Tatler несколько лет назад.

В паре с 29-летней подругой Эрнст выглядел вполне гармонично. В бомонде не сомневались, что свадьба - всего лишь вопрос времени. И теперь подходящий момент настал.

По информации Instyle, недавно пара зарегистрировала брак. Но где и когда состоялось бракосочетание - неизвестно. Есть даже слухи о тайной церемонии. Сами молодожены информацию не комментируют. Но в светской хронике Софья отныне фигурирует под фамилией Заика-Эрнст.

Ранее мы писали:

Константин Эрнст ждет наследника. Константин Львович мечтает о большой семье.

Владимир Кехман тайно женился. В честь свадьбы будет представлен балет. 

Пресняков побывал в загсе. Внук Примадонны заканчивает подготовку к свадьбе.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.07.2017 Теги: Константин Эрнст

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Обсуждение 3  

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  • 5sby5yqbvgla
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    		 22.07.17 09:22
         
    0
         
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  • Marika
    Ну понятно. Когда Ельцин в теннис играл, все кинулись на корт. Сейчас тоже Главный задал моду - жениться на молодушках, нужно соответствовать. Года идут, но ничего не меняется...короли,придворные и шуты.
    		 21.07.17 18:20
         
    3
         
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