Константин Эрнст тайно женился

Генеральный директор Первого канала сменил свой семейный статус. Это официально. 56-летний Константин Эрнст сочетался браком с моделью Софьей Заикой. По данным прессы, свадьба была проведена без лишней помпы.

Константин Львович в отношениях с красавицей из Санкт-Петербурга уже четыре года. У пары растут две дочери.

Роман развивался не слишком бурно, но в то же время и не вяло. «Дочь питерского банкира и экс-сотрудница модного дома Ulyana Sergeenko Софья Заика с понятной готовностью сменила нескучные вечеринки в «Симаче» и смелые фотосеты на культурные рауты и робкие, еле слышные суждения из-за плеча телевизионного титана», - писал о паре колумнист Tatler несколько лет назад.

В паре с 29-летней подругой Эрнст выглядел вполне гармонично. В бомонде не сомневались, что свадьба - всего лишь вопрос времени. И теперь подходящий момент настал.

По информации Instyle, недавно пара зарегистрировала брак. Но где и когда состоялось бракосочетание - неизвестно. Есть даже слухи о тайной церемонии. Сами молодожены информацию не комментируют. Но в светской хронике Софья отныне фигурирует под фамилией Заика-Эрнст.

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Источник фото: Globallookpress.com