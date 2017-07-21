Джонни Депп купил диван Кардашян
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Джонни Депп (Johnny Depp), по слухам, сейчас в несколько затруднительном финансовом положении. Голливудский актер судится с бывшими менеджерами, обвиняя их в мошенничестве. В свою очередь обвиняемые указывают на склонность звезды к транжирству. И, кажется, увлечение экстравагантными тратами действительно имеет место.
Чего не сделаешь ради детей... Джонни, например, несмотря на проблемы с финансами, приобрел для любимой дочери Лили-Роуз особенный диван. Мебель фигурировала на съемках реалити-шоу «Семейство Кардашян» и продавалась по цене 7 тысяч долларов. Депп не стал мелочиться.
Информацию о расходах звезды суду предоставили работники компании TMG, которые в прошлом занимались финансами актера. Депп ранее заявил, что управляющие тайно тратили его деньги, наделали ему долгов более чем на 40 миллионов долларов. Экс-менеджеры поспешили предоставить перечень экстравагантных трат.
Выяснилось, что только на вино Джонни тратил около 30 тысяч долларов в месяц, целое состояние ушло на приобретение картин Густава Климта и Энди Уорхола, 3 миллиона были израсходованы на то, чтобы развеять прах известного журналиста Хантера Томпсона при помощи специальной пушки.
Ранее мы писали:Джонни Депп: цена развода. Звезды развелись полюбовно, Джонни отдает бывшей жене 7 миллионов.
Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов.Джонни Депп флиртует назло Эмбер Херд. Актер был замечен в компании некоей симпатичной девушки.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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22.07.17 09:23
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Прелесть7000 долларов? Депп не стал мелочиться :-D
21.07.17 18:16