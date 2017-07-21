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Джонни Депп купил диван Кардашян


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Джонни Депп (Johnny Depp), по слухам, сейчас в несколько затруднительном финансовом положении. Голливудский актер судится с бывшими менеджерами, обвиняя их в мошенничестве. В свою очередь обвиняемые указывают на склонность звезды к транжирству. И, кажется, увлечение экстравагантными  тратами действительно имеет место.

Чего не сделаешь ради детей... Джонни, например, несмотря на проблемы с финансами, приобрел для любимой дочери Лили-Роуз особенный диван. Мебель фигурировала на съемках реалити-шоу «Семейство Кардашян» и продавалась по цене 7 тысяч долларов. Депп не стал мелочиться.

Информацию о расходах звезды суду предоставили работники компании TMG, которые в прошлом занимались финансами актера. Депп ранее заявил, что управляющие тайно тратили его деньги, наделали ему долгов более чем на 40 миллионов долларов. Экс-менеджеры поспешили предоставить перечень экстравагантных трат.

Выяснилось, что только на вино Джонни тратил около 30 тысяч долларов в месяц, целое состояние ушло на приобретение картин Густава Климта и Энди Уорхола, 3 миллиона были израсходованы на то, чтобы развеять прах известного журналиста Хантера Томпсона при помощи специальной пушки.

Ранее мы писали:

Джонни Депп: цена развода. Звезды развелись полюбовно, Джонни отдает бывшей жене 7 миллионов. 

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 

Джонни Депп флиртует назло Эмбер Херд. Актер был замечен в компании некоей симпатичной девушки. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.07.2017 Теги: Джонни Депп

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Обсуждение 2  

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  • 5sby5yqbvgla
    Давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно --- http://tok.pw/lavita
    		 22.07.17 09:23
         
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  • Прелесть
    7000 долларов? Депп не стал мелочиться :-D
    		21.07.17 18:16
         
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