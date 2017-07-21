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Дана Борисова: «Я научилась разговаривать»


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Дана Борисова продолжает курс реабилитации в Таиланде. У девушки большие успехи - она отказалась от наркотических препаратов и сейчас пытается решить внутренние проблемы. Дана также старается вдохновить других - накануне она пообщалась с поклонниками в соцсетях.

Борисова провела прямой эфир в Insta и постаралась ответить на вопросы публики. Совсем скоро исполнится три месяца с тех пор, как ведущая приступила к реабилитации, и Борисова еще раз поблагодарила друзей и поклонников за поддержку. А что касается непосредственного прогресса в лечении зависимости, то, по словам Даны, ей было очень сложно отказаться от антидепрессантов и снотворных.

Но сейчас она с этим справилась. Но самое главное, по мнению Борисовой, изменился ее стиль общения. «За три месяца я научилась разговаривать. Я говорила не так, как сейчас – хорошо, интересно и уверенно. Ты выговариваешься, тебя слушают другие участники группы, и ты получаешь обратную связь».

В Москву звезда планирует вернуться в начале следующего года. А пока на Самуи Дана работает не только над собой, но и над созданием собственного реабилитационного центра. «Я реально хочу помочь людям своим примером», – подчеркнула ведущая.

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



0 Не нравится 0 Нравится 21.07.2017 Теги: Дана Борисова

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Обсуждение 2  

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  • 5sby5yqbvgla
    Давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно --- http://tok.pw/lavita
    		 22.07.17 09:26
         
    0
         
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  • Жрица
    Конченый человек. Толку от нее уже не будет. Лучше бы сразу её усыпили.
    		 21.07.17 18:18
         
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