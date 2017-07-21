Дана Борисова: «Я научилась разговаривать»

Дана Борисова продолжает курс реабилитации в Таиланде. У девушки большие успехи - она отказалась от наркотических препаратов и сейчас пытается решить внутренние проблемы. Дана также старается вдохновить других - накануне она пообщалась с поклонниками в соцсетях.

Борисова провела прямой эфир в Insta и постаралась ответить на вопросы публики. Совсем скоро исполнится три месяца с тех пор, как ведущая приступила к реабилитации, и Борисова еще раз поблагодарила друзей и поклонников за поддержку. А что касается непосредственного прогресса в лечении зависимости, то, по словам Даны, ей было очень сложно отказаться от антидепрессантов и снотворных.

Но сейчас она с этим справилась. Но самое главное, по мнению Борисовой, изменился ее стиль общения. «За три месяца я научилась разговаривать. Я говорила не так, как сейчас – хорошо, интересно и уверенно. Ты выговариваешься, тебя слушают другие участники группы, и ты получаешь обратную связь».

В Москву звезда планирует вернуться в начале следующего года. А пока на Самуи Дана работает не только над собой, но и над созданием собственного реабилитационного центра. «Я реально хочу помочь людям своим примером», – подчеркнула ведущая.

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