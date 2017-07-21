Безруков готов сыграть с Чудо-женщиной

Анна Матисон и Сергей Безруков готовятся к новому весьма масштабному проекту. Пара намерена снять картину о событиях Второй мировой войны и пригласить на съемки звезду Голливуда Дастина Хоффмана и звезду блокбастера «Чудо-женщина» Галь Гадот.

Новая картина будет названа «Большая земля». В центре сюжета - героическая история белорусского партизана Николая Киселева, который вывел более 200 жителей-евреев деревни Долгиново за линию фронта в 1942 году.

Как пояснила Матисон на очной защите проектов кинокомпаний в Фонде кино, фильм основан на реальных событиях. «В этой истории, помимо сложных постановочных экшн-сцен, мы будем следить за эмоциональной составляющей истории», - подчеркнула Анна. Режиссер напомнила, что холокост – катастрофа мирового масштаба, а концепция картины предусматривает приглашение на съемки множество актеров еврейского происхождения.

По словам Матисон, сейчас ведутся переговоры с голливудскими артистами, проектом заинтересовались Хоффман и Гадот, и это позволит рассчитывать на выход проекта на международный уровень.

Кстати, роль Киселева, по всей вероятности, исполнит Сергей Безруков. По словам актера, для него это большая честь, поскольку Киселев «пример высочайшего гуманизма».

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