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Ирина Шейк объединилась с Тимати


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Брэдли Купер (Bradley Cooper), возможно, не удивлен. Но большинство поклонников Ирины Шейк все же в недоумении. Топ-модель опубликовала в соцсетях совместный снимок с рэпером Тимати и намекнула на совместную работу.

 

На фото Ирина загадочно смотрит в объектив, а Тимати широко улыбается. «Татары идут… Веселый день работы с Тимати», - сообщила Шейк.

 

Рэпер опубликовал похожий снимок и написал: «Как можно взять и вот так вот, два раза подряд, не оставить нашим пацанам ни одного шанса?!» По-видимому, Тимати намекает на романы модели с Криштиану Роналду и Брэдли Купером. А вот никаких намеков по поводу совместной работы звезды не сделали - так что нам остается только гадать: клип Тимати с Ириной или совместная фотосессия для глянца?

Напомним, в марте топ-модель родила первенца - дочь, которая получила красивое имя Леа де Сейн Шейк Купер. Недавно Шейк с малышкой папарацци сняли во время прогулки, и публика отметила, что девочка похожа на папу. Ирина быстро восстановилась после родов и недавно стала звездой обложки испанской версии Vogue. Ранее звезда говорила, что у нее неплохие гены и нет предрасположенности к полноте, но тем не менее она старается не пренебрегать фитнесом.

Ранее мы писали:

Как Ирина Шейк назвала первенца? Топ-модель родила дочь.

Шейк стала звездой российского Vogue. Ирина продолжает блистать.​

Ирина Шейк ревнует любимого. По слухам, Брэдли Купер проводит слишком много времени с Леди Гагой. 



0 Не нравится 0 Нравится 20.07.2017 Теги: Ирина Шейк

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