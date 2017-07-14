Лопырева похвалила Тарасова

Виктория Лопырева не зря стала послом чемпионата мира по футболу 2018. Модель знает все (или почти все) о российских футболистах. В частности, звезда назвала самых привлекательных и самых модных парней футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив».

Сегодня «Спартак» и «Локомотив» поборются за Суперкубок России. А пока команды готовятся выйти на поле, Виктория Лопырева в интервью изданию "Чемпионат.com" назвала самых интересных, по ее мнению, игроков.

Так, Дмитрий Тарасов и Луис Адриано - самые стильные. А самые привлекательные - Ведран Чорлука и хавбек "спартаковцев" Александр Самедов.

Напомним, вот уже несколько лет Виктория выступает послом ЧМ и в различных интервью не раз подчеркивала, что футбол - это больше чем спортивное состязание. «Футбол объединяет людей, - считает модель. - Национальность, вероисповедание или род занятий не имеют значения. Каждый может прийти на стадион, получить удовольствие от игры и атмосферы вокруг нее. Моя цель — донести до людей, очень далеких от футбола, что это очень интересная игра. Это не только спорт, а образ жизни. Я большая поклонница этой игры и увлекаюсь футболом много лет».

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