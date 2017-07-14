 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лопырева похвалила Тарасова


0 1

Виктория Лопырева не зря стала послом чемпионата мира по футболу 2018. Модель знает все (или почти все) о российских футболистах. В частности, звезда назвала самых привлекательных и самых модных парней футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив».

Сегодня «Спартак» и «Локомотив» поборются за Суперкубок России. А пока команды готовятся выйти на поле, Виктория Лопырева в интервью изданию "Чемпионат.com" назвала самых интересных, по ее мнению, игроков.

Так, Дмитрий Тарасов и Луис Адриано - самые стильные. А самые привлекательные - Ведран Чорлука и хавбек "спартаковцев" Александр Самедов.

Напомним, вот уже несколько лет Виктория выступает послом ЧМ и в различных интервью не раз подчеркивала, что футбол - это больше чем спортивное состязание. «Футбол объединяет людей, - считает модель. - Национальность, вероисповедание или род занятий не имеют значения. Каждый может прийти на стадион, получить удовольствие от игры и атмосферы вокруг нее. Моя цель — донести до людей, очень далеких от футбола, что это очень интересная игра. Это не только спорт, а образ жизни. Я большая поклонница этой игры и увлекаюсь футболом много лет».

Ранее мы писали:

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Лопырева подружилась с Ким Кардашян. Модель опубликовала снимок с теледивой.

Виктория Лопырева последовала примеру Волочковой. Ведущая развлеклась на Мальдивах.



1 Не нравится 0 Нравится 14.07.2017 Теги: виктория лопырева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору