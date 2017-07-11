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Алла Шишкина вышла замуж


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Звезды спорта словно сговорились. На выходных свадьбу в зале "Барвиха Luxury Village" праздновали Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская. В то же время в одной из гостиниц Одинцовского района Московской области отмечали бракосочетание известной «русалочки» - двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной и Виктора Куринного.

Жених и невеста просто сияли от счастья. «Церемония была просто великолепной, я до сих пор не верю, что все случилось именно так, как я себе представляла, и даже лучше! Любимый мой, Виктор, Витя, Витюша, @viktorkurinnoi, я счастлива, что мы вместе навсегда!» — написала Шишкина в соцсетях.

На банкете блистали все девушки национальной сборной по синхронному плаванию. Через несколько дней спортсменки отправятся в Будапешт на чемпионат мира по водным видам спорта. Но Алла сможет позволить себе нормальный медовый месяц - нынешний спортивный сезон чемпионка пропускает. Есть предположения, что пара уже всерьез задумалась о расширении семьи...

Впрочем, недавно Шишкина обмолвилась, что с трудом представляет себя в роли домохозяйки. «Люблю побыть дома в кругу семьи и друзей, но домоседка из меня плохая. Чтобы я долго сидела дома, у меня такого и не было. Как это... В жизни не было такой жизни! Вот! Я пару дней дома могу посидеть, а так куда-то постоянно мчусь. Когда закончу, домохозяйкой я быть не смогу, заскучаю по какой-нибудь движухе, возможно, даже по синхронному плаванию».

Ранее мы писали:

Овечкин праздновал свадьбу два дня. Хоккеист, наконец-то, устроил пир на весь мир.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.07.2017 Теги: Алла Шишкина

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