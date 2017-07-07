Костюшкин представил клип с Паниным
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Алексея Панина сегодня считают чуть ли не «врагом народа». Артисту регулярно припоминают скандальные выходки, откровенные видео, некоторые призывают лишить его родительских прав. Но Стас Костюшкин решил поддержать актера и пригласил его сыграть в новом видео. И вот состоялась премьера ролика.
Костюшкину удалось создать забавное летнее видео на песню «Опа! Анапа». В ролике Панин сыграл воришку, Стас - жертву воришки. Снялась также и дочь Алексея Нюся.
Мнения публики по поводу клипа неоднозначны: «Удачи вам, ребят, больше работы и новых проектов каждому из вас! Какой бы ни был Панин человек - актер он прекрасный, и с этим не поспоришь», «Кажется, кто-то решил немножечко хайпануть. Надо было еще Шурыгину позвать», «Самый лучший вариант - это просто слушать и не видеть клипа!», «Стас - молодец, плевать на критиков Панина, песня-то прикольная! Пляжный сезон открыл, зачет!» Многие язвительно интересовались, почему не сняли собак, намекая на скандальное видео Панина.
Костюшкин же не преминул пошутить. Певец опубликовал в Instagram скрин заголовка: «Панин снялся в клипе» и написал: «Так! Стопэ! А как же я???»
Ранее мы писали:
Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам.
Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери.Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу.
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Обсуждение 2
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08.07.17 04:14
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KoshkaУсраццо! Актёр снялся в клипе. Действительно, новость. Надо было добавить бюджета и позвать Бузову. Тогда была бы точно новость.
07.07.17 16:35