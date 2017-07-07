Костюшкин представил клип с Паниным

Алексея Панина сегодня считают чуть ли не «врагом народа». Артисту регулярно припоминают скандальные выходки, откровенные видео, некоторые призывают лишить его родительских прав. Но Стас Костюшкин решил поддержать актера и пригласил его сыграть в новом видео. И вот состоялась премьера ролика.

Костюшкину удалось создать забавное летнее видео на песню «Опа! Анапа». В ролике Панин сыграл воришку, Стас - жертву воришки. Снялась также и дочь Алексея Нюся.

Мнения публики по поводу клипа неоднозначны: «Удачи вам, ребят, больше работы и новых проектов каждому из вас! Какой бы ни был Панин человек - актер он прекрасный, и с этим не поспоришь», «Кажется, кто-то решил немножечко хайпануть. Надо было еще Шурыгину позвать», «Самый лучший вариант - это просто слушать и не видеть клипа!﻿», «Стас - молодец, плевать на критиков Панина, песня-то прикольная! Пляжный сезон открыл, зачет!» Многие язвительно интересовались, почему не сняли собак, намекая на скандальное видео Панина.

Костюшкин же не преминул пошутить. Певец опубликовал в Instagram скрин заголовка: «Панин снялся в клипе» и написал: «Так! Стопэ! А как же я???»

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