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Кабаева стала послом чемпионата мира


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В свое время олимпийская чемпионка Алина Кабаева была одной из главных героинь глянца и светских новостей. Сегодня Алина Маратовна руководитель медиахолдинга, но о спорте она не забывает. Кабаева регулярно поддерживает юных участниц турниров гимнастики, а теперь стала послом чемпионата мира.

О новом статусе Кабаевой официально объявлено представителями Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ): «Кабаева стала первым послом чемпионата мира в итальянском Пезаро! Поздравляем! С этого года Международная федерация гимнастики (ФИЖ) будет выбирать почетных посланников вида спорта на каждый чемпионат мира».

Чемпионат (который станет 35 по счету) стартует 30 августа. Кабаева, как звезда турнира, будет лично присутствовать на основных мероприятиях, принимать участие на пресс-конференциях и, конечно же, поздравит победителей.

Как напоминают спортивные обозреватели, в позапрошлом году на чемпионате мира в Штутгарте сборная России завоевала восемь золотых и шесть серебряных медалей. И остается надеяться, что при поддержке Кабаевой наша национальная сборная покажет высший класс и на этот раз.

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Тина Канделаки работает с Алиной Кабаевой. Олимпийская чемпионка побывала в студии программы "Матч-ТВ". 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 05.07.2017 Теги: Алина Кабаева

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