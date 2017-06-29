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Рената Литвинова раскрыла семейный секрет


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Звезда отечественного кино и театра Рената Литвинова стала главной героиней нового номера L'Officiel. Рената Муратовна приняла участие в оригинальной фотосессии и откровенно рассказала Ксении Собчак об отношениях с матерью.

В свое время Рената великолепно сыграла роль Смерти в картине «Последняя сказка Риты». И как выясняется, достаточно спокойное отношение к смерти актрисе передалось от матери, Алисы Михайловны, в прошлом работавшей хирургом. По словам Литвиновой, у ее родительницы есть любопытная особенность: ей нравится говорить о летальном исходе.

«Пьяного какого-нибудь найдет, обязательно скажет: "Труп". Я перевезла ее в дом поближе, а раньше, когда она жила в неблагополучном районе, вечно там что-то находила – ну, умерших. То там найдет, то сям. Я говорю: "Мама, что тебя все тянет?"».

Однажды зимой Рената с матерью обнаружила замерзающего мужчину. Алиса Михайловна заявила, что мужчина мертв, актриса же попыталась привести замерзающего в чувство, позвала полицию. «Я его растрясла, он открыл глаза, его увезли. Мы приходим домой, чай завариваем, и она говорит: "Но ведь это ты его растрясла, а вообще он был труп"».

Алиса Михайловна полагает, что Рената могла бы стать неплохим врачом. «Она говорит, во мне есть доля сочувствия и доля беспощадности. Я сочувствую людям, мне кажется, даже больше, чем она».

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2 Не нравится 1 Нравится 29.06.2017 Теги: Рената Литвинова

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