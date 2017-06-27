Стеша Маликова о ЕГЭ: «Сдавала все честно»
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Она уже попробовала себя в роли модели, а теперь собирается поступать в МГИМО. Недавно Стефания Маликова окончила школу и сдала экзамены. Причем сдала на отлично. И тут разгорелся скандал.
Маликова сдавала ЕГЭ по русскому языку и математике и по обеим дисциплинам получила высокие баллы. Девушка не удержалась и похвасталась своими успехами в соцсетях. Но не все были рады за девушку - многие предположили, что Стефании намеренно повысили баллы.
Дошло до того, что представители Роспотребнадзора проверили видеозапись сдачи экзамена Маликовой. В итоге заявлено, что нарушений не обнаружено.
Стефания возмущена и обижена. Она даже выразила готовность выслать свое сочинение на ознакомление всем желающим. «А пока я радуюсь 91 баллу по русскому, хочу сказать всем злопыхателям, что сдавала все честно. (Могу выслать свое сочинение и текст тем особо «умным» людям, кто говорит, что все куплено.) Я сдала на такой высокий балл только благодаря тому, что усердно готовилась и занималась каждый день. Никто ничего в моей семье не покупал, и у меня нет гарантии, что я поступлю туда, куда хочу. Но! Я очень надеюсь, что все сложится и будет хорошо».
Ранее мы писали:
Дочь Дмитрия Маликова дебютировала в качестве модели. Девочка стала лицом линии ChapurinforBarbie.
Александр Васильев восторгается Стефанией Маликовой. По мнению профи, все предпосылки к удачной карьере в шоу-бизнесе у девушки налицо.Стефания Маликова стала звездой американского Vogue. Девушка активно делает карьеру в модельном бизнесе.
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