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Стеша Маликова о ЕГЭ: «Сдавала все честно»


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Она уже попробовала себя в роли модели, а теперь собирается поступать в МГИМО. Недавно Стефания Маликова окончила школу и сдала экзамены. Причем сдала на отлично. И тут разгорелся скандал.

Маликова сдавала ЕГЭ по русскому языку и математике и по обеим дисциплинам получила высокие баллы. Девушка не удержалась и похвасталась своими успехами в соцсетях. Но не все были рады за девушку - многие предположили, что Стефании намеренно повысили баллы.

Дошло до того, что представители Роспотребнадзора проверили видеозапись сдачи экзамена Маликовой. В итоге заявлено, что нарушений не обнаружено.

Стефания возмущена и обижена. Она даже выразила готовность выслать свое сочинение на ознакомление всем желающим. «А пока я радуюсь 91 баллу по русскому, хочу сказать всем злопыхателям, что сдавала все честно. (Могу выслать свое сочинение и текст тем особо «умным» людям, кто говорит, что все куплено.) Я сдала на такой высокий балл только благодаря тому, что усердно готовилась и занималась каждый день. Никто ничего в моей семье не покупал, и у меня нет гарантии, что я поступлю туда, куда хочу. Но! Я очень надеюсь, что все сложится и будет хорошо».

Ранее мы писали:

Дочь Дмитрия Маликова дебютировала в качестве модели. Девочка стала лицом линии ChapurinforBarbie. 

Александр Васильев восторгается Стефанией Маликовой. По мнению профи, все предпосылки к удачной карьере в шоу-бизнесе у девушки налицо. 

Стефания Маликова стала звездой американского Vogue. Девушка активно делает карьеру в модельном бизнесе.


1 Не нравится 1 Нравится 27.06.2017 Теги: Стефания Маликова

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