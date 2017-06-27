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Натали представила новую песню


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Натали представила новую песню

Певица Натали возвращается к привычному рабочему ритму. В апреле артистка родила третьего сына, а теперь представляет свою новую песню. Композиция получилась довольно заводная. И кто знает, может, она станет популярнее хита «О Боже, какой мужчина».

Танцевальную композицию «У меня есть только ты» для Натали создали композитор Максим Покровский и поэт Михаил Гуцериев. По словам артистки, запись песни была весьма увлекательной. «Работа над песней «У меня есть только ты» принесла мне новый интересный опыт. Давно знакома с творчеством поэта Михаила Гуцериева, и вот состоялся и наш творческий дебют. Уверена, что песня станет любима слушателями, ведь в ней там много солнца, позитива и летнего настроения».

Сейчас артистка постепенно возвращается к привычному рабочему графику после декрета. Правда, обычно Натали предпочитает не строить серьезных планов. В одном из интервью исполнительница заметила, что предпочитает плыть по течению. «Потому что в моей жизни обычно так получается, что я строю свои планы на судьбу, а она в свою очередь строит свои планы на меня. И в итоге приходится принимать то, что есть».

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 0 Нравится 27.06.2017 Теги: Натали

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