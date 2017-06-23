Билан готов петь с Бузовой

В свое время пару Ольга Бузова - Дмитрий Тарасов называли «Тарабузики». А в скором времени может появиться пара «Билабузики». Да, у певца Димы Билана на Бузову планы. Правда, в профессиональном плане.

Дима дал весьма обстоятельное интервью в прямом эфире проекта «ОК на связи!». В ходе общения с поклонниками артист рассказал о том, каково ему сотрудничать с другими исполнителями. По словам артиста, ему понравилось петь вместе с Сергеем Лазаревым и он не прочь выступить в дуэте с рекордсменкой российского iTunes Ольгой Бузовой.

Дима считает, что у Бузовой музыка неплохая, запоминающаяся, хотя и простая. И что не стоит недооценивать силу проекта «Дом-2». «Чего стоит "мало половин, мало, мало половин". И потом я все-таки думаю, что синергия, слияние людей, которые музыканты и тех, кто собирает хайп за счет каких-то других социальных возможностей, и дает повод для того, чтобы дружить. Ведь можно сделать теперь фьючеринг с какой-то большой певицей, сделать что-то интересное. Оля могла бы прочитать, а эта певица могла бы спеть какую-нибудь высокую ноту. Вот это интересно. Слияние, казалось бы, неслияемого. Если есть энергия, ее невозможно осуждать».

Кстати, сейчас Ольга готовится к сольному концерту в "Известия Hall" 3 ноября.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 21 2017 в 1:49 PDT

Ранее мы писали:

Дима Билан: «Вечное восхищение очень обременяет». Артист не любит, когда ему постоянно поддакивают.

Песня дня. Дуэт Билана и Водяновой. Ролик на песню «Не молчи».