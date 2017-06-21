Внучка Высоцкого становится звездой соцсетей

Анастасия Иваненко, внебрачная дочь Владимира Высоцкого, в свое время наотрез отказалась общаться с прессой. Дама вела довольно закрытый образ жизни, тщательно выбирала круг общения. Но внучка барда, 18-летняя Арина Захарова, все же не смогла устоять перед всеобщим увлечением соцсетями.

Публикация от SUPER (@super.ru) Июн 20 2017 в 2:53 PDT

Издание Super опубликовало подборку снимков девушки в Instagram. «Арина почти не говорит о родстве с легендарным бардом из-за обиды за свою мать Анастасию Иваненко, дочь Высоцкого, которую он так и не признал официально», - отмечает издание.

По некоторым данным, девушка окончила школу с углубленным изучением французского языка.

С Татьяной Иваненко, актрисой Театра на Таганке, у Высоцкого завязались отношения, когда он расстался с Людмилой Абрамовой. Связь длилась довольно долго.

«Всем троим было тяжело, особенно Володе, – рассказывал журналистам актер Валерий Черняев. – Об их романе знала вся труппа. Так случилось, что Иваненко забеременела, когда Высоцкий уже был женат на Марине. <...>. 26 сентября 1972 года на свет появилась девочка. Таня дала Анастасии свою фамилию – Иваненко и отчество отца – Владимировна».

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