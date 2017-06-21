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Татьяна Спивакова вышла замуж


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В звездной семье Спиваковых произошло важное событие. На днях сочеталась браком средняя дочь маэстро Татьяна. Девушка вышла замуж за своего возлюбленного Томаса Маталу, причем пара решила устроить торжество в день второй годовщины со дня знакомства.

Они познакомились 18 июня 2015 года, а 18 июня 2017 года стали мужем и женой. Как сообщается, венчание молодых прошло в храме иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. Невеста красовалась в стильном туалете из коллекции Elie Saab и с венком из пионов в волосах.

Молодожены решили провести относительно скромное торжество - на банкете присутствовали лишь самые близкие друзья и родные. Кстати, судя по количеству фото в блогах Instagram, больше всего за молодых рада мать невесты, Сати Спивакова. «Свадьба доченьки! Будь счастлива, родная моя. Еще одна - замужем: еще одни красавец-зять», - пишет дама.

Как пишет Hello!, о супруге Татьяны известно очень мало. По некоторым данным, супруги познакомились во время одного из театральных кастингов. В некотором роде этот момент оказался для Татьяны, которая выступает театральной актрисой, поворотным. Девушка получила и роль, и жениха.

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0 Не нравится 0 Нравится 21.06.2017 Теги: Татьяна Спивакова

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