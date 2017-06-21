Семья Фриске отказывается возвращать деньги Русфонду

Скандал вокруг исчезнувших со счетов Жанны Фриске средств Русфонда продолжается. Ранее суд постановил обязать наследников певицы вернуть деньги в общей сумме 21 миллион. Но родители покойной артистки пытаются оспорить решение.

В конце мая Перовский суд Москвы вынес решение о возврате 21,6 млн рублей, собранных на лечение певицы, в Русфонд. Деньги будут взысканы с наследников покойной Жанны Фриске, которыми выступают отец, мать певицы, ее четырехлетний сын Платон.

Как сообщается, на прошлой неделе Владимир и Ольга Фриске обратились в Мосгорсуд с апелляционной жалобой. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее Дмитрий Шепелев заявил, что деньги сняла Ольга Фриске и Платон не должен отвечать за промахи взрослых. «Главное, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен. <...>. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации - благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда», - писал шоумен в соцсетях. На недавнем шоу «Пусть говорят» Дмитрий также заметил: «Благодаря глупости своих родственников 4-летний мальчик имеет долг в 7 миллионов рублей...»

Ранее мы писали:

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Семья Фриске обнаружила доказательства мошенничества Шепелева. Родные покойной звезды ведут расследование.