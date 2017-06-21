Семья Фриске отказывается возвращать деньги Русфонду
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Скандал вокруг исчезнувших со счетов Жанны Фриске средств Русфонда продолжается. Ранее суд постановил обязать наследников певицы вернуть деньги в общей сумме 21 миллион. Но родители покойной артистки пытаются оспорить решение.
В конце мая Перовский суд Москвы вынес решение о возврате 21,6 млн рублей, собранных на лечение певицы, в Русфонд. Деньги будут взысканы с наследников покойной Жанны Фриске, которыми выступают отец, мать певицы, ее четырехлетний сын Платон.
Как сообщается, на прошлой неделе Владимир и Ольга Фриске обратились в Мосгорсуд с апелляционной жалобой. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Ранее Дмитрий Шепелев заявил, что деньги сняла Ольга Фриске и Платон не должен отвечать за промахи взрослых. «Главное, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен. <...>. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации - благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда», - писал шоумен в соцсетях. На недавнем шоу «Пусть говорят» Дмитрий также заметил: «Благодаря глупости своих родственников 4-летний мальчик имеет долг в 7 миллионов рублей...»
Ранее мы писали:Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.
Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.
Семья Фриске обнаружила доказательства мошенничества Шепелева. Родные покойной звезды ведут расследование.
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Обсуждение 3
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ПрелестьАбалдеть, какой позор.
21.06.17 21:14
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ЛенаИ все таки воры.....Даже если бы я не имела отношения к пропаже денег , я бы все продала и возместила бы деньги русфонду. Дело чести. Люди, в сто раз беднее их собирали на здоровье , а не на содержание этих упырей семьи Фриске после ее смерти. Но, я наверное, именно по этому не богатый человек) Плачу все по долгам..)
21.06.17 18:54