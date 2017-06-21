Литвинова стала «чертенком»

Рената Литвинова - большая мастерица удивлять и очаровывать, и перед чарами актрисы не смогла устоять даже Ксения Собчак. Рената стала звездой нового номера журнала L'Officiel, и фото актрисы украсило обложку издания.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Июн 20 2017 в 2:32 PDT

Для обложки Литвинова решила изменить привычному для всех образу богини-блондинки и предстала в новом образе. Поклонники в восторге: «Похожа на Земфиру и на чертенка одновременно, и остается Дивой! В общем, булгаковская Маргарита - как есть!», «Я даже не узнала! Вы прекрасны в любом образе!!!», «Кисундра». «На обложке - наша любимая @renatalitvinovaofficiall и наш с ней разговор о театральных репетициях и закулисных перипетиях, о дочери и о любви... Восхищаемся и внимаем Богине...» - анонсирует номер Ксения Собчак.

Тем временем один из поклонников предложил интересную идею - создать микроблог, в котором почитатели таланта Литвиновой рассказывали бы о том, как они видят звезду. «Мне кажется, столько хорошего было бы и позитивного. И смешного тоже). В хорошем смысле. А то мы все равно какие-то зажатые, сдержанные в своих комментах..) Она - хорошая, добрая, теплая и ласковая... строгая... выдержанная... сильная... нежная...))). ЖЕНЩИНА. В каждом жесте и каждом повороте головы».

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