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Литвинова стала «чертенком»


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Рената Литвинова - большая мастерица удивлять и очаровывать, и перед чарами актрисы не смогла устоять даже Ксения Собчак. Рената стала звездой нового номера журнала L'Officiel, и фото актрисы украсило обложку издания.

Для обложки Литвинова решила изменить привычному для всех образу богини-блондинки и предстала в новом образе. Поклонники в восторге: «Похожа на Земфиру и на чертенка одновременно, и остается Дивой! В общем, булгаковская Маргарита - как есть!», «Я даже не узнала! Вы прекрасны в любом образе!!!», «Кисундра». «На обложке - наша любимая @renatalitvinovaofficiall и наш с ней разговор о театральных репетициях и закулисных перипетиях, о дочери и о любви... Восхищаемся и внимаем Богине...» - анонсирует номер Ксения Собчак.

Тем временем один из поклонников предложил интересную идею - создать микроблог, в котором почитатели таланта Литвиновой рассказывали бы о том, как они видят звезду. «Мне кажется, столько хорошего было бы и позитивного. И смешного тоже). В хорошем смысле. А то мы все равно какие-то зажатые, сдержанные в своих комментах..) Она - хорошая, добрая, теплая и ласковая... строгая... выдержанная... сильная... нежная...))). ЖЕНЩИНА. В каждом жесте и каждом повороте головы».

Ранее мы писали:

Литвинова показала фото зашкаливающего великолепия. Поклонники в восторге.​

Рената Литвинова впервые опубликовала откровенное фото. На снимке актриса прикрылась шляпой. 

Рената Литвинова не стесняется возраста. И с легкостью фотографируется без макияжа. 


0 Не нравится 1 Нравится 21.06.2017 Теги: Рената Литвинова

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