Джоли тайно переезжает в Африку

Анджелине Джоли (Angelina Jolie) не сидится на месте. Относительно недавно звезда приобрела шикарный особняк в районе Лос-Фелиз, Лос-Анджелес, где создала настоящий рай для детей. А теперь актриса засобиралась в Африку.

Весной Джоли с детьми прожила несколько месяцев в Лондоне, где она читала курс лекций в Лондонской школе экономики. В апреле знаменитость вернулась в Лос-Анджелес и приобрела роскошные апартаменты неподалеку от дома Питта. Поклонники актеров порадовались за них - появились сообщения о том, что война кончилась и теперь звезды намерены завершить развод с миром. Но рано радовались.

Теперь появилась информация о планах Анджелины переехать с ребятами в Эфиопию. А особняк рядом с домом Брэда был якобы приобретен для отвода глаз. «Она устала от судебной тяжбы, связанной с разводом и опекой над детьми, поэтому решила, что ей будет гораздо проще «задобрить» Брэда, чтобы как можно быстрее подписать все необходимые документы и стать окончательно свободной. Она и не думает о примирении. Все это сделано для того, чтобы получить единоличную опеку и увезти детей подальше от Голливуда и их отца. Анджелина умеет добиваться своего», - поведал некий инсайдер.

Впрочем, представитель актрисы на расспросы журналистов предпочитает не отвечать.

Ранее мы писали:

Анджелина Джоли тайно наведалась в Букингемский дворец. Звезда побывала в апартаментах королевы с сыном.

Анджелина Джоли стала звездой Guerlain. Актриса представляет новый аромат.

Анджелина Джоли эксплуатирует брата. Джеймс Хейвен постоянно занят племянниками.

Источник фото: Globallookpress.com