Джоли тайно переезжает в Африку
1 0
Анджелине Джоли (Angelina Jolie) не сидится на месте. Относительно недавно звезда приобрела шикарный особняк в районе Лос-Фелиз, Лос-Анджелес, где создала настоящий рай для детей. А теперь актриса засобиралась в Африку.
Весной Джоли с детьми прожила несколько месяцев в Лондоне, где она читала курс лекций в Лондонской школе экономики. В апреле знаменитость вернулась в Лос-Анджелес и приобрела роскошные апартаменты неподалеку от дома Питта. Поклонники актеров порадовались за них - появились сообщения о том, что война кончилась и теперь звезды намерены завершить развод с миром. Но рано радовались.
Теперь появилась информация о планах Анджелины переехать с ребятами в Эфиопию. А особняк рядом с домом Брэда был якобы приобретен для отвода глаз. «Она устала от судебной тяжбы, связанной с разводом и опекой над детьми, поэтому решила, что ей будет гораздо проще «задобрить» Брэда, чтобы как можно быстрее подписать все необходимые документы и стать окончательно свободной. Она и не думает о примирении. Все это сделано для того, чтобы получить единоличную опеку и увезти детей подальше от Голливуда и их отца. Анджелина умеет добиваться своего», - поведал некий инсайдер.
Впрочем, представитель актрисы на расспросы журналистов предпочитает не отвечать.
Ранее мы писали:
Анджелина Джоли тайно наведалась в Букингемский дворец. Звезда побывала в апартаментах королевы с сыном.
Анджелина Джоли стала звездой Guerlain. Актриса представляет новый аромат.
Анджелина Джоли эксплуатирует брата. Джеймс Хейвен постоянно занят племянниками.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
Обсуждение 7
-
1Почти уверена, что брехня.
21.06.17 20:04
-
надянаверное у детей приходящие гувернеры-учителя ,вот только где она хороших гувернеров найдет в Эфиопии ,вот это будет пожалуй в Африке проблемкой )
21.06.17 16:14
-
Micha PiterА как её дети образование получают с таким образом жизни? Они вообще читать/писать умеют? :-)
21.06.17 15:42