Дети Бейонсе родились раньше срока

На прошлой неделе в звездной семье Бейонсе (Beyonce) - Джей-Зи (Jay Z) произошло радостное событие. Певица родила двойню. Но, к сожалению, не все прошло гладко.

Сообщения о рождении близнецов появились в конце прошлой недели. Чуть позже отец певицы подтвердил информацию. Однако до сих пор ни счастливая мама, ни счастливый папа не покидали клинику в Лос-Анджелесе, где проходили роды.

По информации портала TMZ, малыши родились на свет раньше времени. У детей была диагностирована так называемая «желтуха новорожденных» - высокий уровень билирубина. Почти неделю малыши находятся под наблюдением врачей. Прогнозы медиков оптимистичные - «желтуха новорожденных» не считается серьезной проблемой. Однако Бейонсе и Джей-Зи пока предпочитают не обсуждать этот вопрос с прессой. Представители звезд также отказываются от комментариев.

Напомним, о беременности Бейонсе объявила в феврале, опубликовав эффектную откровенную фотосессию под названием «У меня три сердца» на своем сайте. Артистка также воспитывает пятилетнюю дочь Блю Айви (Blue Ivy). Ранее бывший президент США Барак Обама (Barack Obama), поздравляя Джей-Зи на церемонии включения артиста в Зал Славы авторов песен, обмолвился о том, что пара ждет девочек.

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