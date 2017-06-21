Почему Бородина недолюбливает Бузову?

Среди ведущих реалити-шоу «Дом-2», по слухам, назревает очередной конфликт. Говорят, Ксения Бородина и Ольга Бузова на грани серьезной ссоры. Что на этот раз не поделили девушки? Проблема может оказаться глубже, чем кажется.

В прошлом году появились слухи о том, что Бородина сыграла не последнюю роль в разрыве Бузовой с супругом Дмитрием Тарасовым. Но позже девушкам удалось помириться.

А недавно Ксения довольно пренебрежительно высказалась в адрес коллеги. На церемонии вручения премий МУЗ-ТВ на вопрос Ксении Собчак, не собирается ли ведущая в скором времени запеть, Бородина заявила, что для нее, как и для Собчак, самое важное - воспитание детей. А поют пусть те, у кого наследников нет.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 19 2017 в 2:19 PDT

«Может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, Ксюша Бородина недолюбливает Ольгу. Ксюша из другого теста. Она больше тянется к тем людям, кто создал семью, кто хочет детей. Она относится к Ольге "привет-пока"», - цитирует участницу реалити Ольгу Рапунцель Woman.ru.

По мнению девушки, на проекте многие завидуют Бузовой. «У нас есть Влад Кадони, Черкасов, Ольга Орлова и Катя Жужа. Конечно, я уверена, что есть зависть. Что кто-то хочет добиться таких же высот, как Бузова. Конечно! Просто этого не показывают».

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