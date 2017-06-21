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Белла Хадид высказалась о красоте


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Это лето для Беллы Хадид (Bella Hadid) выдалось особенно жарким. Девушка работает в поте лица, и это надо понимать буквально. Модель снимается в одной фотосессии за другой и недавно предстала в образе панк-звезды.

 
 
 

Белла стала лицом новой рекламной кампании косметического бренда Nars. 20-летняя модель позировала с симпатичным манекенщиком, и пара постаралась создать образ героев панк-культуры. Получилось неплохо. Чуть ранее Белла была объявлена лицом новой рекламной кампании модного бренда Versus.

Тем временем в одном из интервью Хадид объяснила, что для нее значит понятие «красота». «Это внутренние сила и уверенность, - рассуждает топ-модель. - Думаю, самые красивые люди - это те, кто не просто производит впечатление. Они трогают вас до глубины души».

Кстати, Белла также поделилась парой бьюти-секретов. «У меня довольно простая рутина. Я тщательно очищаю лицо, наношу маску, затем сыворотку. Это звучит банально, но потребление достаточного количества воды может устранить практически все проблемы». По словам Беллы, ухаживать за кожей ее научила в свое время мать. Иоланда Фостер, между прочим, также была вполне успешной моделью.

Ранее мы писали:

Белла Хадид обнажилась для V. Модель в чувственной фотосессии.

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Джиджи Хадид обнажилась для Vogue. Девушка старательно работает над карьерой. 



0 Не нравится 0 Нравится 21.06.2017 Теги: Белла Хадид

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