Лазарев не позволит обижать своего сына

Сергей Лазарев теперь суперпапа. Третий год артист старается грамотно балансировать между музыкальной карьерой и воспитанием сына Никиты. И как признается Сергей, порой ему весьма сложно и он намерен постараться как можно дольше держать ребенка подальше от папарацци и публики.

О появлении первенца Лазарева стало известно в конце прошлого года. Артист подтвердил информацию и при этом попросил уважать его право на личную жизнь. Время от времени Сергей публикует снимки с мальчиком, но лицо ребенка предпочитает скрывать.

Как рассказал певец в интервью ведущему программы «Однажды...» Сергею Майорову, как популярный артист он нередко сталкивается с жесткой критикой, пассивной, а порой и неприкрытой агрессией. И Сергей вовсе не хочет, чтобы с этим столкнулся его сын. «Я так не хочу, чтобы это касалось моего ребенка, какой-либо негатив. Я за него удавлю», – заявил артист.

Он напомнил, что большинство публичных персон достаточно тщательно фильтруют информацию о личной жизни. «Все, что вы видите по телевизору, все, что вы видите во всяких соцсетях, – это 10% нашей жизни или даже меньше. Зритель никогда не должен знать твоих переживаний. Я на следующий день после похорон брата играл комедийный спектакль. Комедийный спектакль, где мы хороним брата. Фан, смех, гроб на сцене», – говорит исполнитель.

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