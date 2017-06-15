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Лазарев не позволит обижать своего сына


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Сергей Лазарев теперь суперпапа. Третий год артист старается грамотно балансировать между музыкальной карьерой и воспитанием сына Никиты. И как признается Сергей, порой ему весьма сложно и он намерен постараться как можно дольше держать ребенка подальше от папарацци и публики.

О появлении первенца Лазарева стало известно в конце прошлого года. Артист подтвердил информацию и при этом попросил уважать его право на личную жизнь. Время от времени Сергей публикует снимки с мальчиком, но лицо ребенка предпочитает скрывать.

Как рассказал певец в интервью ведущему программы «Однажды...» Сергею Майорову, как популярный артист он нередко сталкивается с жесткой критикой, пассивной, а порой и неприкрытой агрессией. И Сергей вовсе не хочет, чтобы с этим столкнулся его сын. «Я так не хочу, чтобы это касалось моего ребенка, какой-либо негатив. Я за него удавлю», – заявил артист.

Он напомнил, что большинство публичных персон достаточно тщательно фильтруют информацию о личной жизни. «Все, что вы видите по телевизору, все, что вы видите во всяких соцсетях, – это 10% нашей жизни или даже меньше. Зритель никогда не должен знать твоих переживаний. Я на следующий день после похорон брата играл комедийный спектакль. Комедийный спектакль, где мы хороним брата. Фан, смех, гроб на сцене», – говорит исполнитель.

Ранее мы писали:

Лазарев претендует на звание народного артиста. Звезды полагают, что певец уже заслужил почетное звание. 

Сергей Лазарев намекнул на роман. Артист обмолвился о некоей девушке. 

Лазарев предлагает изменить правила голосования на «Евровидении». В этом году певец занял третье место. 


0 Не нравится 0 Нравится 15.06.2017 Теги: сергей лазарев

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