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Любимого Дженнифер Лопес подозревают в измене


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Нет счастья в личной жизни Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez). Только недавно дива решилась на откровения о романе с бейсболистом Алексом Родригесом (Alex Rodriguez). А теперь звезде пытаются испортить настроение. По слухам, Алекс уже умудрился изменить Джен.

По данным портала TMZ, одна из бывших подруг Родригеса пригрозила спортсмену обнародовать интимную переписку. Причем переписка велась в то время, когда у Алекса уже завязались отношения с Лопес.

Учитывая репутацию Родригеса как горячего парня, подобный компромат может всерьез испортить отношения спортсмена с певицей. Поэтому предприимчивая девушка требует за молчание 600 тысяч долларов. Но бейсболист тоже не лыком шит и, по некоторым данным, собирается обвинить бывшую в попытке шантажа, клевете и еще взыскать моральную компенсацию.

Впрочем, представитель спортсмена ситуацию не комментирует. А Лопес якобы предпочитает не верить слухам и верит возлюбленному.

Кстати, поговаривают, у пары все очень серьезно. «Джен ответит согласием, если Алекс сделает предложение. Она в восторге от него. Они действительно очень хорошо друг другу подходят. Можно сказать - идеальная пара. Их родные давно это заметили», - сообщил недавно инсайдер.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 08.06.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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