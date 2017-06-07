Анна Шульгина предстала в образе Монро

На прошлой неделе, 1 июня, исполнился 91 год со дня рождения самой знаменитой блондинки Голливуда - Мэрилин Монро. Мы все помним и любим великолепную Мэрилин, но актриса и певица Анна Шульгина решила подчеркнуть свое восхищение особо.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Июн 6 2017 в 8:48 PDT

Дочь певицы Валерии опубликовала в Insta снимок в образе знаменитой актрисы. «Монро 2017» , — подписала фото девушка.

Подписчикам снимок понравился: «Потрясающее фото! Очень точно повторили», «Анна, красавица!», «Классная фотография)», «Какая ты клевая!», «Потрясающее фото! Очень точно повторили». Правда, некоторые заметили, что Анна совсем не похожа на Мэрилин.

Между прочим, недавно вечернее платье со стразами от Jean Louis, в котором Монро исполнила Джону Кеннеди «С днем рождения, господин президент», было продано на аукционе за 4,8 млн долларов. Наряд Монро, изначально оцененный в 3 млн долларов, стал самым дорогим из когда-либо продаваемых на аукционах. Платье было приобретено музеем Рипли. По словам специалистов, секрет туалета, сидевшего на звезде словно вторая кожа, в том, что платье сшивали прямо на теле актрисы непосредственно перед началом выступления.

Ранее мы писали:

Валерия: «Я мечтала о сыне». Артистке очень хочется четвертого наследника.

Песня дня. «Формула счастья» от Валерии. Видео на композицию под символичным названием.