Андрей Губин рад потере слуха

Звезда 90-х Андрей Губин в последнее время все чаще дает о себе знать. Артист на протяжении долгого времени предпочитал быть затворником, а теперь не отказывается выступать на ток-шоу. На днях Андрей стал звездой программы «Прямой эфир», и без сенсаций не обошлось.

В последние годы у Губина серьезные проблемы со здоровьем. Как сказал ранее артист, он чуть ли не «разваливается» по частям. Но отказывается от выхода на публику Андрей не только из-за болезни. Певец подозревает, что некие враги мечтают о его смерти, рассказал о попытке предполагаемого покушения и заявил: «Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я их не замечал, я маленький был. Ну что это за ерунда, вы что творите?»

По словам артиста, он подумывает об устройстве личной жизни и обожает женщин. Но до сих пор не решился на какой-либо решительный шаг.

Специалист-нарколог Яков Маршак предположил, что у Андрея так называемый синдром дефицита удовлетворенности, и предложил артисту проконсультироваться с врачом. Но Губин уверяет, что депрессии и каких-либо патологий у него нет.

Андрей также признался, что теряет слух, но это его не тревожит. «Я испытываю от этого счастье. Что я не буду слушать эту чепуху. Вот вы представляете, до чего можно довести человека, что он, теряя слух, радуется тому, что может оглохнуть?»

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