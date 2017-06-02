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Пиппа Миддлтон бегает вокруг Оперы


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Говорят, перед свадьбой она проводила по несколько часов в спортзале каждый день. Но даже теперь, во время медового месяца, Пиппа Миддлтон (Pippa Middleton) не забывает о здоровом образе жизни. На днях девушка в компании супруга была замечена на пробежке в Сиднее.

На днях Пиппа и Джеймс Мэттьюз (James Matthews) попались на глаза папарацци во время пробежки в Ботаническом саду и вокруг здания Оперы. Пара усиленно занималась бегом и джоггингом под руководством личного тренера.

Как пишет Daily Mail, Пиппа и ее супруг довольно серьезно тренировались перед свадьбой и даже сейчас не забывают о здоровых привычках. «Загорелая и подтянутая Пиппа может стать прекрасной рекламой здорового образа жизни», - отмечает издание. И да, Мэттьюз в этом с женой солидарен.

Напомним, пара сочеталась браком несколько недель назад. На свадьбе были замечены члены королевской семьи и множество известных персон. Первую неделю своего медового месяца мистер и миссис Мэттьюз провели на острове Тетиароа во французской Полинезии. Это весьма уединенное и роскошное место, где стоимость аренды частных вилл варьируется от 3 до 10 тысяч долларов в сутки. Затем отправились в Австралию, а затем, по слухам, планируют поехать в Шотландию.

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0 Не нравится 2 Нравится 02.06.2017 Теги: Пиппа Миддлтон

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