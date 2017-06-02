61-летняя модель снялась в рекламе российского бренда белья

Вопрос о сексуальности и привлекательности зрелых женщин обсуждается не первый год. И прогресс налицо. Теперь не только звездные дамы в возрасте 50+ не стесняются показывать тело. Более того, не только дамы на Западе, но и в России.

Российская марка нижнего белья Petrushka представила снимки рекламной фотосессии с участием 61-летней Татьяны Неклюдовой. По мнению модных обозревателей, это первый случай в стране, когда зрелые леди позируют в нижнем белье.

«Понятно, что люди старше лет сорока тоже покупают белье и одежду, но показывать в рекламе это пока мало кто готов — так и выходит, что с определенного возраста допустимо носить только скромные вещи, а тело и возрастные изменения всячески скрывать. Но ситуация, кажется, понемногу меняется», - пишет Meduza.

Снимки Неклюдовой, бывшего инженера «Гипрорыбфлота» и бабушки трех внуков, появились в соцсетях, и многие пользователи выразили восхищение: «Это очень круто! Идея "говорить" о женской красоте через зрелый возраст - это уверенный шаг вперед от замыленных штампов.. Браво», «Красавица! Горжусь тем, что люди начинают осознавать, что женщины с возрастом приобретают особенный шарм, принятие своего тела и возраста - залог счастья и гармонии», «Деликатный, естественный образ», «Сама модель просто потрясная красавица без возраста!»

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