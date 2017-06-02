 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

61-летняя модель снялась в рекламе российского бренда белья


0 0

Вопрос о сексуальности и привлекательности зрелых женщин обсуждается не первый год. И прогресс налицо. Теперь не только звездные дамы в возрасте 50+ не стесняются показывать тело. Более того, не только дамы на Западе, но и в России.

Российская марка нижнего белья Petrushka представила снимки рекламной фотосессии с участием 61-летней Татьяны Неклюдовой. По мнению модных обозревателей, это первый случай в стране, когда зрелые леди позируют в нижнем белье.

«Понятно, что люди старше лет сорока тоже покупают белье и одежду, но показывать в рекламе это пока мало кто готов — так и выходит, что с определенного возраста допустимо носить только скромные вещи, а тело и возрастные изменения всячески скрывать. Но ситуация, кажется, понемногу меняется», - пишет Meduza.

Снимки Неклюдовой, бывшего инженера «Гипрорыбфлота» и бабушки трех внуков, появились в соцсетях, и многие пользователи выразили восхищение: «Это очень круто! Идея "говорить" о женской красоте через зрелый возраст - это уверенный шаг вперед от замыленных штампов.. Браво», «Красавица! Горжусь тем, что люди начинают осознавать, что женщины с возрастом приобретают особенный шарм, принятие своего тела и возраста - залог счастья и гармонии», «Деликатный, естественный образ», «Сама модель просто потрясная красавица без возраста!»

  •  
    Рисунок
    А как вы оцениваете фотосессию?

Ранее мы писали:

60-летняя топ-модель затмила Ирину Шейк. Кристи Бринкли запросто щеголяет в облегающих платьях от Victoria Beckham и с легкостью даст фору женщинам лет на 20 моложе. 

95-летняя британка стала моделью. Попробовать себя в новой сфере можно и после 50, после 60, и даже после 90 лет. 

Армани собрал супермоделей 90-х. Модный дом представляет новую коллекцию New Normal, лицами которой стали зрелые дамы. 



0 Не нравится 0 Нравится 02.06.2017 Теги: модель

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору