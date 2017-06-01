Барби в образе Водяновой появилась в России

Наталье Водяновой есть чем гордиться. Потрясающая карьера, большая семья, собственный благотворительный фонд. А в прошлом году топ-модели посвятили особую куклу Барби. И теперь Барби Водянова появилась в России.

Знаменитая американская кукла не раз представала в образах знаменитых женщин - Одри Хепберн, Грейс Келли, Дженнифер Лопес, Кейт Миддлтон. Теперь в один ряд с ними встанет «Русская Barbie®» в образе Натальи Водяновой.

Кукла была представлена публике в прошлом году на юбилейном гала-ужине The Art of Giving Love Ball, инициированном Натальей в поддержку фонда «Обнаженные сердца». «Для меня большая честь выступить прообразом первой русской куклы Barbie®, созданной компанией Mattel. С момента основания фонда “Обнаженные сердца” мы активно продвигаем идею необходимости игры для полноценного развития каждого ребенка. Благодаря кукле “Barbie® Natalia Vodianova” наша программа “Игра со смыслом” приобретает новое звучание», – подчеркивала Водянова.

Сегодня первая «Русская Barbie®» выпущена ограниченным тиражом в коллекционном сегменте, и это не просто игрушка. Кукла так же, как Наталья Водянова, будет вносить свой вклад в благотворительность: часть средств от ее продажи пойдет в фонд «Обнаженные сердца» на создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, и строительство инклюзивных детских игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей.

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