 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Роберт Паттинсон представил новую картину с невестой


1 2

Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) радует поклонников. Накануне в Каннах актер представил свой новый фильм «Хорошее время». И на красной дорожке Роба поддержала его невеста, певица FKA twigs.

 
 
 

Паттинсон старается не упускать возможности представлять свои работы на самом известном кинофестивале, и этот год не стал исключением. Актер с удовольствием рассказывал о новой картине и с улыбкой позировал фотографам на красной дорожке. FKA twigs поддержала жениха и стала одной из ярких звезд премьеры - девушка появилась в стильном платье от Dior.

 

Лента «Хорошее время» режиссеров Джона (Josh) и Бенни Сафди (Benny Safdie) заявлена в основном конкурсе. По сюжету молодой и крайне амбициозный грабитель банков Конни (Паттинсон) пытается вытащить из тюрьмы своего брата, в какой-то момент он старается укрыться от полицейской облавы, но постепенно понимает, что шансов практически нет. В широкий прокат картина выйдет в августе.

По словам Роберта, «Хорошее время» стала одной из самых удачных лент за его карьеру. Публика с этим согласна - после премьеры съемочная группа удостоилась продолжительных оваций.

Ранее мы писали:

Лена Ленина раскрыла секреты Каннского кинофестиваля. Как попасть на красную дорожку?

Роберт Паттинсон показал богемный шик. Актер блеснул в новой рекламе Dior. 

Роберт Паттинсон отказался от гламура. Актер отрастил бороду.  

Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 1 Нравится 26.05.2017 Теги: роберт паттинсон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
  • Aza11
    Заработок от 6OOO рублей в день! БЕЗ ваших усилий и ежедневной работы! Вот вам – нужен заработок в интернете? Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 6ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности узнаете перейдя по ссылке http://malohit.ru
    		 27.05.17 08:25
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Надя
    блин,вспоминая фильм "Сумерки" ,причем все части, Паттинсон там был лично для меня олицетворением красоты ))) а сейчас Роб стал блеклым что ли...или я выросла))))
    		26.05.17 19:22
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору