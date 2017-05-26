Роберт Паттинсон представил новую картину с невестой

Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) радует поклонников. Накануне в Каннах актер представил свой новый фильм «Хорошее время». И на красной дорожке Роба поддержала его невеста, певица FKA twigs.















Паттинсон старается не упускать возможности представлять свои работы на самом известном кинофестивале, и этот год не стал исключением. Актер с удовольствием рассказывал о новой картине и с улыбкой позировал фотографам на красной дорожке. FKA twigs поддержала жениха и стала одной из ярких звезд премьеры - девушка появилась в стильном платье от Dior.

Публикация от Celebrity Style (@kyliefashionstyle_fc) Май 26 2017 в 12:06 PDT

Лента «Хорошее время» режиссеров Джона (Josh) и Бенни Сафди (Benny Safdie) заявлена в основном конкурсе. По сюжету молодой и крайне амбициозный грабитель банков Конни (Паттинсон) пытается вытащить из тюрьмы своего брата, в какой-то момент он старается укрыться от полицейской облавы, но постепенно понимает, что шансов практически нет. В широкий прокат картина выйдет в августе.

По словам Роберта, «Хорошее время» стала одной из самых удачных лент за его карьеру. Публика с этим согласна - после премьеры съемочная группа удостоилась продолжительных оваций.

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Источник фото: Globallookpress.com