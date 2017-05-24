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Ушел режиссер Александр Бурдонский


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В Центральном академическом театре Российской армии траур. Ушел из жизни известный театральный режиссер Александр Бурдонский, внук Иосифа Сталина. Сейчас родные готовятся к похоронам.

Александр Бурдонский скончался в ночь на 24 мая на 76-м году жизни. Последние несколько месяцев у режиссера были серьезные проблемы с сердцем, он не раз был госпитализирован. Бурдонский имел звание "Народный артист России", поставил в театре Российской армии более 20 спектаклей («Та, которую не ждут», «Игра на клавишах души», «Этот безумец Платонов»).

«Саше с детства пришлось испытать все «радости» такого родства, хотя со знаменитым дедом он встретился один единственный раз, в двенадцатилетнем возрасте, да и то на похоронах последнего… В 13 лет он принципиально взял фамилию матери (многие родственники Галины Бурдонской погибли в сталинских лагерях). Удивительный, талантливый, один из самых интеллигентных людей за мою жизнь... Есть такое понятие, как «уходящая натура». С потерей таких людей, как Александр Бурдонский, понимаешь это буквально. Уходят достоинство, преданность, порядочность, интеллигентность», - пишет в соцсетях Станислав Садальский.

Элина Быстрицкая в беседе с журналистами сказала, что Бурдонский был человеком уникального таланта и железной воли.

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1 Не нравится 1 Нравится 24.05.2017 Теги: Александр Бурдонский

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