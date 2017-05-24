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Семья Фриске видится с Платоном


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Конфликт между семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым, возможно, в скором времени будет исчерпан. Шоумен пошел на встречу родным покойной Жанны Фриске. На днях семья Фриске пообщалась с Платоном.

Недавно Владимир Фриске жаловался на нарушение Шепелевым законодательства и неисполнение решения суда, согласно которому члены семьи Фриске могут общаться с 4-летним Платоном определенное время. Теперь же официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын заявил, что шоумен добровольно исполняет решение органов правосудия и на прошедших выходных Платон пообщался с бабушкой, дедушкой и тетей.

Встреча проходила под контролем психолога и пристава-исполнителя. Уточняется, что в решении суда предусмотрен адаптационный период на протяжении года. В течение этого времени встречи мальчика с семьей Фриске будут проходить раз в месяц на нейтральной территории в присутствии психолога или няни.

«Да, мы с папой и мамой виделись с Платоном. Вроде он нас узнал. Я не знаю, будут ли эти встречи регулярными, но то, что мы смогли встретиться с Платошкой, для нас уже достижение. Но я боюсь и не хочу что-либо прогнозировать», – рассказала Starhit Наталья Фриске.

Ранее мы писали:

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.  

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​



0 Не нравится 0 Нравится 24.05.2017 Теги: фриске

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