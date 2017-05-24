Мария Максакова кардинально меняет имидж

Мария Максакова приходит в себя после смерти мужа и пытается начать новую главу в жизни. Артистка сильно похудела, а теперь решила сменить прическу.

Публикация от Dasha Schastlyvaya (@dashaschastie) Май 22 2017 в 11:45 PDT

На днях Мария предстала с новой стрижкой. Максакова дала интервью одному из украинских телеканалов. Но большинство поклонников Марии обратили особое внимание на ее новый образ, а не на рассуждения о политике. Сама артистка написала в соцсетях, что интервью было не слишком корректным, и порекомендовала ознакомиться с ее интервью «Комсомольской правде».

Кстати, в беседе с журналистом «КП» Максакова ответила на сплетни по поводу ее возможного участия в «Евровидении». «Сегодня жизнь такая непредсказуемая, что я не знаю, что будет со мной завтра. Говорить о моем участии в конкурсе, который будет только через год, пока преждевременно. В Киеве я продолжаю заниматься профессиональной деятельностью. Предстоят выступления в Европе. Но сейчас безопасней, когда о моих планах не знают. Поэтому не буду называть даты своих выступлений».

Мария также уточнила, что сейчас борется за наследство. «Процесс по разделу имущества открыт. Думаю, он будет идти долго. Буду отстаивать интересы нашего ребенка – Ванечки. Если бы речь шла только обо мне, я бы, скорее всего, не стала ни за что бороться. У Дениса шестеро наследников: его мама, старшая дочь, двое детей Юлии Вороненковой и мы с сыном».

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