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Николь Кидман составила пару Наоми Кэмпбелл


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В Каннах продолжается звездное веселье. И речь не только о кинопремьерах. Накануне на Ривьере прошла грандиозная вечеринка в честь 70-летия кинофестиваля. И главными звездами мероприятия стали актриса Николь Кидман (Nicole Kidman) и супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).

  • Наоми и Николь
  • Наоми и Николь
  • Моника Беллуччи
  • Клаудиа Кардинале
  • Шарлиз Терон
  • Тильда Суинтон
  • Антонио Бандерас с подругой
  • Рита Ора
 
 
 

На вечеринку собралось более 100 звезд европейского и американского кино. И эффектнее всех показали себя Николь и Наоми. Дамы тепло обнялись на красной дорожке и с очаровательными улыбками вместе позировали фотографам.

Ведущей вечеринки выступила итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci), ранее выступавшая хозяйкой церемонии открытия кинофестиваля. Моника в золотистом вечернем платье выглядела великолепно, что сразу же отметили все модные критики.

Также на пати были итальянская актриса Клаудия Кардинале (Claudia Cardinale), французская звезда Марион Котийяр (Marion Cotillard), испанский актер Антонио Бандерас (Antonio Banderas) с подругой, Шарлиз Терон (Charlise Theron), певица Рита Ора (Rita Ora), неувядающая Тильда Суинтон (Tilda Swinton), режиссер Педро Альмодовар (Pedro Almodovar) и многие другие.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 24.05.2017 Теги: Николь Кидман

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