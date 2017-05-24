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Что происходит с Даной Борисовой?


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Борьба с аддикцией - процесс трудный. Очень трудный. И телеведущая Дана Борисова не выдерживает. Девушка находится на лечении в реабилитационной клинике, но, по данным СМИ, сейчас Дана очень хочет вернуться домой.

Несколько недель назад Борисову хитростью отправили на реабилитацию в клинику на Самуи. По словам матери Даны, у ведущей наркозависимость и она не может с ней справиться самостоятельно. Первые дни в рехабе Борисова чувствовала себя очень плохо, затем решила бороться с аддикцией, но сейчас она просит о помощи.

Журналисты «Комсомольской правды» связались со звездой с помощью мессенджера, и вот что пишет девушка: «Я хочу уехать сейчас же отсюда, я хочу за свои деньги билет купить, но у меня телефон отобрали. Мне не дают отсюда уехать. Телефон отобрали. Придумайте что-нибудь».

Впрочем, в окружении Даны полагают, что скоро состояние абстиненции и паники пройдет. По словам знакомой ведущей Евгении Кириченко, по возвращении Борисовой на телевидении намерены предложить звезде контракт на крупную сумму. Отец дочери Даны Максим Аксенов рассказал, что недавно Борисова впервые за месяц пообщалась с дочерью.

Ранее мы писали:

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.

Дане Борисовой оплатили лечение. Первый канал постарался.

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 4 Нравится 24.05.2017 Теги: Дана Борисова

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