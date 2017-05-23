 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Погребняк вспомнила молодость


0 1

Похоже, у Ольги Бузовой появилась серьезная конкурентка. Супруга футболиста Павла Погребняка, светская львица Мария Погребняк, представила дебютный клип. Это надо видеть.

Мария записала песню под названием «Мажорки» вместе с приятельницей Татьяной Лялиной, и теперь девушки представили клип.

По сюжету исполнительницы изображают хамоватых юных девушек, которые после нарушения ПДД оказываются в полицейском участке. И между прочим, одного из полицейских сыграл Павел Погребняк. Мария на всякий случай уточнила в соцсетях: «Для тех, кто не понял, смысл видео в том, что всем в 16 лет хочется показать, насколько они круты! Они совершают необдуманные глупые поступки, за которые им потом стыдно! Но лучше к этому возрасту относиться с юмором».

Тем не менее на дебютантку обрушилась лавина критики. Пришлось Марии снова объяснить: «Ребят, расслабьтесь, посмотрите клип и посмейтесь! Ведь невозможно жить всегда с чувством ненависти! Оно, кстати, пожирает людей изнутри, а смех продлевает жизнь! Мы вас очень любим и хотим, чтобы все жили как можно дольше, поэтому смотрите клип и продлевайте себе жизнь с нами. Этот клип юморной! Никто петь не собирается! Мы запускаем линию молодежной одежды».

Ранее мы писали:

Тимати отомстил жене. А Григорий Лепс его поддержал.

Глюк'oZа показала светлые чувства. Артистка представила новый клип.

Лазарев снялся с девушкой Бонда. Певец представил романтичный клип. 



1 Не нравится 0 Нравится 23.05.2017 Теги: Мария Погребняк

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору