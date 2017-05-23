Погребняк вспомнила молодость
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Похоже, у Ольги Бузовой появилась серьезная конкурентка. Супруга футболиста Павла Погребняка, светская львица Мария Погребняк, представила дебютный клип. Это надо видеть.
Мария записала песню под названием «Мажорки» вместе с приятельницей Татьяной Лялиной, и теперь девушки представили клип.
По сюжету исполнительницы изображают хамоватых юных девушек, которые после нарушения ПДД оказываются в полицейском участке. И между прочим, одного из полицейских сыграл Павел Погребняк. Мария на всякий случай уточнила в соцсетях: «Для тех, кто не понял, смысл видео в том, что всем в 16 лет хочется показать, насколько они круты! Они совершают необдуманные глупые поступки, за которые им потом стыдно! Но лучше к этому возрасту относиться с юмором».
Тем не менее на дебютантку обрушилась лавина критики. Пришлось Марии снова объяснить: «Ребят, расслабьтесь, посмотрите клип и посмейтесь! Ведь невозможно жить всегда с чувством ненависти! Оно, кстати, пожирает людей изнутри, а смех продлевает жизнь! Мы вас очень любим и хотим, чтобы все жили как можно дольше, поэтому смотрите клип и продлевайте себе жизнь с нами. Этот клип юморной! Никто петь не собирается! Мы запускаем линию молодежной одежды».
Ранее мы писали:
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Новости | 30.09.2016
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Обсуждение 6
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кСЮЯ даже и не знала, что такие есть на земле игроки и их поющие жены( Клип не решаюсь даже смотреть после описания в заметке....
23.05.17 15:56
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КабукиОдна из них так похожа на Зверева. Особенно на фото с предыдущей статьи, где она похудением увлеклась.
23.05.17 12:45
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Все на одно лицо скроены. Как их мужья различают в толпе таких же ))) Песня дебильная, как впрочем и клип. Улыбки не вызывает однозначно. Пошлятина .
23.05.17 12:01
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БуНадо же было такой трешак забацать
23.05.17 11:05
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Marana VilniusНа том спасибо, что хоть "творчеством" не величают, как Бузова.
23.05.17 14:09
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Micha PiterНу и муклы-кривляки, просто жесть!
23.05.17 09:12