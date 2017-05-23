Погребняк вспомнила молодость

Похоже, у Ольги Бузовой появилась серьезная конкурентка. Супруга футболиста Павла Погребняка, светская львица Мария Погребняк, представила дебютный клип. Это надо видеть.

Мария записала песню под названием «Мажорки» вместе с приятельницей Татьяной Лялиной, и теперь девушки представили клип.

По сюжету исполнительницы изображают хамоватых юных девушек, которые после нарушения ПДД оказываются в полицейском участке. И между прочим, одного из полицейских сыграл Павел Погребняк. Мария на всякий случай уточнила в соцсетях: «Для тех, кто не понял, смысл видео в том, что всем в 16 лет хочется показать, насколько они круты! Они совершают необдуманные глупые поступки, за которые им потом стыдно! Но лучше к этому возрасту относиться с юмором».

Тем не менее на дебютантку обрушилась лавина критики. Пришлось Марии снова объяснить: «Ребят, расслабьтесь, посмотрите клип и посмейтесь! Ведь невозможно жить всегда с чувством ненависти! Оно, кстати, пожирает людей изнутри, а смех продлевает жизнь! Мы вас очень любим и хотим, чтобы все жили как можно дольше, поэтому смотрите клип и продлевайте себе жизнь с нами. Этот клип юморной! Никто петь не собирается! Мы запускаем линию молодежной одежды».

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