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Кейт Мосс обнажилась ради ювелирных украшений


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Кейт Мосс (Kate Moss) сегодня не так часто позирует для глянца и рекламы, но и скучать ей не приходится. Топ-модель представляет собственную линию ювелирных изделий. И рекламная кампания Kate Moss Designs производит сильное впечатление.

В свои 43 года Кейт все такая же стильная и сексуальная. И на снимках рекламной кампании смотрится потрясающе. Для одной из фотографий Мосс даже обнажилась, а компанию ей составил симпатичный темный мужчина с очаровательной улыбкой.

Как уточняется, над ювелирными украшениями Кейт работала не одна, соавтором стал бразильский дизайнер Ара Вартанян. В линию Kate Moss Designs вошли изделия из 18-каратного золота с бриллиантами, красными гранатами и аметистами. В продаже украшения от Кейт появятся 17 мая 2017 года.

Кстати, недавно Мосс пояснила изданию The Telegraph, что предпочитает носить не сочетающиеся серьги и украшения (между прочим, то же самое делают Иванка Трамп (Ivanka Trump) и Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow)). «Никто не носит серьги парами теперь. Это старомодно. Мне нравятся всяческие миксы. Это очень классно выглядит».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.05.2017 Теги: Кейт Мосс

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